Una televisión con estilo propio, una web con personalidad

El mundo avanza, la tecnología evoluciona y los hábitos de los usuarios para acceder a la información y al entretenimiento también. "Aquí y ahora", esa es la nueva demanda del consumidor. Por ello, Atresmedia Digital siempre ha ido de la mano de esta evolución y ahora presenta sus nuevas webs de televisión con el objetivo de que sus contenidos acompañen a los usuarios allá donde vayan.



Atresmedia Digital presenta el nuevo diseño de las webs para Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries. Todos los contenidos de las cadenas del grupo en un nuevo diseño que mejora la experiencia del usuario en los sites.



Diseño moderno y sencillo

Por este motivo, la sencillez y el orden son claves en el nuevo diseño de las webs de Atresmedia. Para que el contenido sea lo más accesible y comprensible posible, se ha reforzado estéticamente, con mayor potencia visual, eliminando el ruido. La nueva jerarquía de los elementos es otro de los pilares fundamentales sobre los que se han construido los nuevos sites.



Porque tu mundo es móvil

El móvil es, actualmente, el principal dispositivo de acceso a Internet. Por ello, Atresmedia se ha centrado en el móvil como punto de partida para el rediseño de las webs de televisión del grupo. Partiendo de la pantalla de los smartphones, el desarrollo gráfico -sencillo y muy visual- y la experiencia de navegación han ido evolucionando para adaptarse al resto de dispositivos, PC y tableta, principalmente.



Innovación, el ADN de Atresmedia

Atresmedia es motor de la industria audiovisual, es el grupo de Comunicación líder de nuestro país. La espectacularidad de sus contenidos y su estilo propio para contar historias se trasladan ahora al entorno digital. Las nuevas webs de televisión están creadas a partir del formato estrella: el vídeo. Con un player más grande, más sencillo y más útil.



Tecnología punta

El vídeo está construido con un player en HTML5 compatible con los últimos navegadores y tecnologías. Además, para mejorar la experiencia del usuario, el vídeo se reproduce en función de la pantalla y el tipo de conexión a internet que tenga, y podrá verse en calidad SD, HD y hasta en 4K.



Formatos innovadores

No sólo cambia el diseño en las webs del grupo, sino que también se amplían sus contenidos. Porque Atresmedia sabe que el usuario siempre quiere más, ahora el área digital ofrece un mayor volumen de contenido "extra" y más innovador. La nueva web de las televisiones de Atresmedia está pensada para alojar vídeos 360º, donde el usuario pueda sumergirse en el contenido; marketing sensorial: un paso más allá de ver y oír, para sentir lo que ocurre en el vídeo.



El nuevo diseño de las web de Atresmedia busca que el usuario navegue por los contenidos de la forma más atractiva y eficaz, posibilitar que encuentres justo lo que buscas y ofrecerte lo que sabemos que te interesa. Y si lo que encuentra le gusta, ¿por qué no compartirlo? El nuevo diseño permite compartir al usuario fácilmente todas aquellas noticias, vídeos o imágenes que quiera y con quien quiera.



Todo este cambio no tendría sentido sin los más de 10 millones de usuarios únicos que eligen cada mes las webs de Atresmedia para estar informados, entretenerse y disfrutar con los contenidos que ofrecen todos los canales del grupo. Por ello, Atresmedia Digital ha querido adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los usuarios.



Experiencia 360º

Entra en atres60.com, prepara tus sentidos y sumérgete en Atresmedia a través de una experiencia única para ver, por primera vez, la televisión por dentro. Descubre los platós emblemáticos de los programas y series más famosos de la televisión como nunca antes los has visto. Porque Atresmedia quiere que así sea tu experiencia con las nuevas webs: única y sorprendente.