Angy Fernández fue una de los protagonistas inolvidables de la serie 'Física o Química' de Antena 3, en la cual dio vida a Paula Blasco, una joven sin pelos en la lengua que se ganó el corazón de los fans con sus tramas más emotivas.

Además, a principios de año, la serie tuvo una nueva vida con la aclamada reunión en 'FoQ: El reencuentro' en ATRESplayer Premium, que enamoró a todos los fans que crecieron con las historias del instituto Zurbarán. Angy fue una de las protagonistas que volvió, y la actriz se mostró emocionadísima de vivir esta oportunidad tan única de reconectar con su personaje, la historia y los compañeros que se convirtieron en amigos después de tantos años.

Desde entonces Angy está recibiendo un enorme cariño por parte de los fans, que la apoyan en todos sus nuevos proyectos y se enamoran con cada detalle que la actriz comparte cuando se reencuentra con queridos amigos de la serie como Andrea Duro, con la que incluso se fue de vacaciones.

Ahora, Angy ha conmovido por una razón distinta, compartiendo unas adorables fotos de cuando era pequeña para conmemorar sus inicios como artista. En las graciosas imágenes de su publicación se puede observar cómo esta niña pequeña tan divertida ya prometía musicalmente.

"Hay muchas cosas que cambian, pero los sueños son para siempre…", escribe Angy. Esta ha sido la primera frase de su publicación en la que además añade su nombre completo, Ángela María.

"En estas fotos me reconozco perfectamente. Esa soy yo. Gracias primo por verme tal y como era. Tal y como soy. Un trasto, hiperactiva, curiosa", escribe la estrella de 'Física o Química'. "Hay momentos en la vida que no nos reconocemos. Épocas. Todo para crecer. Pero la esencia está. No olvidemos a la niña o niño que fuimos. Yo no la recordaba mucho, y jolín, ahora la abrazaría", añade.

Muchos de sus seguidores han reaccionado muy positivamente ante las fotos y la preciosa reflexión que las acompaña. Una de ellas comenta, "Qué maravilla eras como ahora!!!", mientras que otros optaron por comentar corazones rojos.

El próximo proyecto de Angy Fernández

Además de haber participado en una serie que formó gran parte de la vida de una generación de jóvenes, la estrella ha dejado los pasillos del Zurbarán para interpretar el papel de Lauren en el musical ganador de 6 premios Tony, 'Kinky Boots'. La famosa producción de Broadway, se estrena por primera vez en España y Angy formará parte del proyecto.

Así que aunque eches de menos a Paula, podrás ver otra versión de Angy Fernández en 'Kinky Boots' que se representará a partir del 28 de septiembre y será "un sueño hecho realidad" para la actriz.

