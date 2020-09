Sandra Golpe: "Lo que nos ha pasado con el coronavirus no tenía precedentes y quisimos actuar con mucho tiento y respeto"

La periodista Sandra Golpe es una de las caras más reconocidas y mejor valoradas de Atresmedia. Cada día, de lunes a viernes, dirige Antena 3 Noticias 1, que en este 2020 se ha situado indiscutiblemente como el informativo más visto de la televisión.

En una entrevista a la revista Influencers, que podrá leerse íntegra en su próximo número y de la que se ha ofrecido un adelanto en su web, Golpe ha hablado sobre cómo ha sido trabajar al frente de un informativo en estos primeros meses de la pandemia por coronavirus.

Sandra Golpe considera que "hemos contado las cosas intentando respetar en todo momento y creo que hemos sido muy honrados porque no hemos dejado de contar las cosas". No obstante, explica que "algún día me he ido pensando que teníamos que mostrar más, ser más duros con la gente".

Esta situación generada por el coronavirus ha obligado a tomar decisiones a la hora de informar. "Lo que nos ha pasado no tenía precedentes y quisimos actuar con mucho tiento y respeto. Pero, efectivamente, me pregunto si quizá nos habría funcionado mostrar más crudeza para concienciar a esta gente. Las reuniones que teníamos durante los peores meses del coronavirus por las mañanas eran muy duras. Se lloraba al ‘cantar’ los temas. Estábamos muy 'tocados'", ha revelado la periodista.