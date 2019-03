¿Quién está detrás del himno de 'La Casa de Papel'?

"Bella Ciao" ha irrumpido en las listas de canciones más reproducidas tras el éxito internacional de 'La Casa de Papel'. El himno de la serie original de Antena 3 que se ha convertido en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix cuenta con numerosas versiones en todos los idiomas.

Pero, ¿quién está detrás de "Bella Ciao", el himno de 'La Casa de Papel'? El cantante Manu Pilas defiende cualquier estilo, ya sea ‪rock‬, ‪pop‬, ‪soul‬, ‪lírico‬, ‪‎flamenco‬, ‪‎funky‬, etc. El intérprete sigue alucinando con el éxito de la canción: "Nadie nos esperábamos la repercusión tan grande que está teniendo, en Latinoamérica, en Europa... es impresionante. Yo me enteré porque un día un amigo me dijo 'Oye, ¿este eres tú?' y me mandó un vídeo de YouTube con más de 11 millones de visitas".

En una entrevista a El País ha confesado que "no sabía cuándo iba a aparecer (la canción), pero sabía que sería en un momento brillante de la serie". Curtido en musicales, como 'Los Miserables', Manu Pilas reconoce que se emocionó "mucho al oírla. Llevo mucho tiempo poniendo mi voz en series de televisión, pero sí que creo que ha sido la vez que más me he emocionado".