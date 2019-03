Los piratas esperan a los romanos para asaltar la parrilla de Telecinco

Telecinco no quiere nuevos contratiempos. La cadena de Mediaset España ha decidido esperar hasta que Antena 3 desvele su parrilla para los próximos meses antes de lanzar 'Piratas', su producción más ambiciosa de la presente temporada. El rodaje de la serie ha estado lleno de problemas, aunque son más todavía los que se está encontrando la cadena para poder colocarla en emisión.



Tras casi 4 meses de retraso [su estreno estaba previsto para el pasado mes de enero], 'Piratas' aguarda en Telecinco con un claro objetivo: evitar el enfrentamiento directo con Hispania. Antena 3 tiene pendiente de estreno la nueva temporada de su exitosa serie, sin embargo, por el momento la cadena está allanando el terreno para lanzar algunas de sus grandes apuestas para los próximos meses.



Tras la finalización de la primera temporada de El Barco, la cadena ha decidido estrenar en su hueco Los Quién, la nueva sitcom protagonizada entre otros por Javier Cámara y María Pujalte. La 1 de Televisión Española estrenó este lunes la segunda temporada de 'Los misterios de Laura', por lo que curiosamente a partir de la próxima semana la actriz María Pujalte deberá luchar contra sí misma por hacerse con la audiencia.



'LA QUE SE AVECINA' LE ROBA EL HUECO A 'AÍDA'

Telecinco mientras tanto acaba de anunciar el estreno de la quinta temporada de 'La que se avecina'. Las nuevas aventuras de los alocados vecinos de Monte Pinar aterrizarán finalmente en la noche del domingo, a las 22:00 horas según anuncia la propia cadena. No se sabe aún si la comedia se estrenará este domingo o el próximo 8 de mayo, ya que Telecinco ha contraprogramado la final del reality 'El Reencuentro' contra el estreno de la comedia de Antena 3. ¿Qué pasará entonces con 'Aída'? ¿Se despedirá nuevamente sin cerrar la actual temporada? Como viene sucediendo en los últimos meses Telecinco volverá a utilizar la producción de Globomedia a su antojo, sin tener en cuenta a sus espectadores.



Teniendo en cuenta que los lunes son de CSI, los jueves de 'Supervivientes', los viernes de 'Sálvame Deluxe', los sábados de 'La Noria' y los domingos de 'La que se avecina', Telecinco tiene únicamente dos posibles emplazamientos para 'Piratas': la noche del martes y la noche del miércoles.



Actualmente la cadena ofrece 'Hospital Central' el miércoles y 'Ángel o Demonio' en martes, no obstante, la serie de misterio de Plural Entertainment finalizará la próximamente su primera temporada.



'PIRATAS': ¿MARTES O MIÉRCOLES?

Así las cosas, Telecinco baraja en estos momentos la noche del martes y del miércoles para acoger la emisión de 'Piratas'. Según algunas fuentes, la cadena se habría incluso planteado modificar su noche del lunes para ampliar las posibilidades de programación, sin embargo, parece que finalmente esa opción ha quedado descartada.



Aunque parece que la decisión está tomada, Telecinco ha modificado en numerosas ocasiones su parrilla de prime time para proteger alguno de sus estrenos, por lo que no sería extraño que a última hora se produjesen nuevos cambios en la parrilla. En estos momentos, Antena 3 tiene dos estrenos pendientes: la séptima temporada de Física o Química y la segunda de Hispania. El martes y el miércoles son también los días que la cadena de Planeta tiene "disponibles". Por ahora ninguna de estas producciones tiene asignado fecha de emisión.



Telecinco intentará por todos los medios programar 'Piratas' contra la serie juvenil de Antena 3. La bajada de audiencia experimentada por 'Física o Química', tras seis temporadas en antena, es un factor que la cadena rival intentará aprovechar para que su nueva serie arranque con la máxima ventaja posible. La serie de Ida y Vuelta regresará en breve a la parrilla con las pilas cargadas, por lo que Telecinco podría llevarse alguna que otra sorpresa.



¿Se atreverá Telecinco a anunciar el estreno de 'Piratas' antes del regreso de Hispania? ¿Volverán los espectadores de 'Hospital Central' a sufrir los caprichosos cambios de su cadena? El tiempo se acaba, por lo que la respuesta la conoceremos como mucho en una o dos semanas. La lucha entre romanos y rebeldes acogerá próximamente a unos nuevos contrincantes, los piratas. ¿Habrá sitio para ellos? La audiencia tendrá la última palabra.