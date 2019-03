Nueva sanción a Mediaset por la emisión de 'American playboy' en horario protegido

De esta manera, el organismo estudiará si se ha producido un incumplimiento de la Ley General Audiovisual y, por lo tanto, proceder a sanciones administrativas que van desde 100.001 euros a 500.000 euros para las faltas graves y hasta 100.000 euros para las leves.



El canal Cuatro emitió el pasado 7 de junio 'American playboy', protagonizada por Ashton Kutcher, en la franja horaria desde las 15:53 horas a las 17:39 horas, que incluía según la CNMC escenas e imágenes cuyos contenidos audiovisuales "pueden resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental, o moral de los menores".



Así, el contenido de dicho programa no se adecuaría a la calificación dada por el operador como no recomendada para menores de 12 años, dado que la graduación de la calificación de la película "no encajan con los criterios establecidos en el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia suscrito por dicho operador".



Mediaset dispone de un plazo de quince días, a partir de la notificación del presente acuerdo de incoación, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes. Contra el presente acto de trámite no cabe la interposición de recurso administrativo.