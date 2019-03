Neox renueva Museo Coconut

La galería de humor más surrealista de la televisión, Museo Coconut, continuará en Neox. El Grupo Antena 3 ha alcanzado un acuerdo de renovación con la productora Hill Valley por el que la comedia de situación protagonizada por Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Julián López y Carlos Areces volverá a su cita semanal con los numerosos seguidores del museo más disparatado de la televisión a partir del primer semestre de 2011.



Tras lograr una media de audiencia en sus primeros 8 capítulos del 2,8% de cuota y 562.000 espectadores – lo que supone un incremento de 200.000 espectadores más respecto a su anterior etapa en La 2-, la sitcom renovará en el canal privado líder de la nueva oferta de TDT, tras convertirse en el programa de producción propia con más audiencia de los que se han estrenado en la nueva oferta de TDT.



En internet, Museo Coconut también ha obtenido un enorme seguimiento, como demuestran sus más de 45.100 seguidores en Facebook, y sus más de 1,2 millones de vídeos servidos en antena3.com/neox, tráfico que la convierten en uno de los sites más vistos de la web.



MUSEO COCONUT, EL MEJOR ESTRENO DE NEOX



El pasado 1 de noviembre Neox estrenó con gran éxito la serie Museo Coconut, convirtiéndose en el mejor estreno y la emisión más vista de la historia del canal del Grupo Antena 3.



Su primer capítulo, titulado "Hipopotomostrosesquipedaliosfonia", logró un 4,3% de cuota de pantalla y 904.000 espectadores. El segundo, "Oso y lago con cascada", alcanzó también el 4,3% y 869.000 seguidores. Ambos episodios superaron la media que tenía Muchachada Nui en La 2, que en su última temporada alcanzó un 2,4% y 358.000 espectadores.



LÍDER ENTRE EL PÚBLICO JOVEN DE LAS NUEVAS CADENAS DE TDT



Desde entonces, mantiene una fiel audiencia y, entre el público joven, es líder de su franja en el grupo de edad de 4 a 44 años entre las nuevas cadenas de TDT. En este segmento, consigue una media de 4,7% de audiencia.



Museo Coconut cuenta con grabaciones en exteriores e interiores naturales, con público en directo en el plató y cameos de personajes conocidos en distintos episodios como Arturo Vals, Kira Miró, Toni Moog, Fernando Villena, Javier Cansado, Juan Ramón Bonet, Eugeni Alemany, Pepe Colubi, Javier Coronas, David Trueba, Gran Wyoming, Borja Cobeaga, Eva Hache, Miki Nadal, Eloi Yebra, Ángel Martín o Berta Collado, entre otros.



EL MUSEO Y SUS PERSONAJES



La producción, de 25 minutos de duración cada episodio, presenta en clave de humor las historias y aventuras de los trabajadores del museo -su estúpido director (Jaime), los dos vigilantes de seguridad (Onofre y Emilio), el guía (Rosario), la dueña (Miss Coconut) y su hijo, el megapijo Zeus-, así como de sus visitantes más variopintos.



Además, los espectadores pueden ver en cada capítulo un episodio de animación titulado "Maricón y Tontico" y seguir la serie por internet, a través de neox8.com (antena3.com), web que cuenta con otros contenidos exclusivos como entrevistas, encuentros digitales y making of del espacio.



Tras hacerse conocidos en la pequeña pantalla con 'Muchachada Nui', esta nueva apuesta de Hill Valley es un nuevo paso adelante en su trayectoria: una sitcom moderna y atrevida, con público en directo, que toma como de referencia producciones de calidad y éxito como 'The Big Bang Theory' o 'The IT Crowd' y mantiene las señas de identidad que han hecho del equipo creativo de Hill Valley una de las primeras referencias del humor televisivo en España.