El motivo por el que Alba Flores ('Vis a Vis') no ha ido al Festival de Málaga

Alba Flores no ha podido acudir a la presentación de la tercera temporada de 'Vis a Vis' en el Festival de Málaga. ¿No le han dado permiso en Cruz del Norte? La actriz, a la que también podemos ver en 'La casa de papel', sin ninguna excusa, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde podemos verla en el fondo del mar: "He intentado llegar al #festivaldemalaga por mar, buceando.... pero, como veis, me he perdido en en el último pez a la izquierda. Sorry #notsorry. #visavisenfox #visavis #lavidapirataeslavidamejor".

Las que si han ido a la ciudad andaluza han sido sus compañeras Maggie Civantos, Itziar Castro, Najwa Nimri y Berta Vázquez. El próximo lunes 23 de abril se abren las puertas de Cruz del Norte para recibir a sus nuevas reclusas.