El Festival de Málaga acoge la presentación de la nueva temporada de 'Vis a Vis'

Las presas de 'Vis a vis' regresan el próximo 23 de abril con la tercera temporada de la serie de Antena 3 en Fox España. Las actrices Maggie Civantos, Itziar Castro, Najwa Nimri y Berta Vázquez han acudido a la 21ª edición del Festival de Málaga, que se celebra estos días en la ciudad andaluza, para presentar esta nueva entrega.

"Creo que estamos en un momento en el que las series son demandadas globlalmente y eso significa que son demandadas con una mayor rapidez. Ir dando dosis de frenesí y cargarlas de calidad es un reto. La dinámica de la televisión me parece lo mejor que me ha pasado en la vida", declaró Najwa Nimri, la actriz que volverá a ponerse en la piel de Zulema en esta nueva temporada de 'Vis a vis'. Para Daniel Pérez, director general de FOX Networks Group, "no había mejor serie en España" que la de Antena 3 para "resucitar".

"Todos hemos dado lo mejor y estoy segura de que va a encantar y no va a defraudar a la marea amarilla. Les hemos dado lo que pedían y lo que se merecen", ha declarado Maggie Civantos durante la rueda de prensa de la tercera temporada en el Festival de Málaga.

Para su regreso, 'Vis a Vis' pidió a Miriam, una de la finalistas de 'OT 2017', que compusiera un tema. "Encerró" a la "leona" en Cruz del Norte y ya podemos ver el resultado con un adelanto del videclip que ha compartido la cadena en redes sociales, donde se puede ver a la cantante interpretar el tema desde la cárcel de mujeres donde se rueda la ficción.