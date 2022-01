El mensaje de la mujer de Antonio Resines a Santiago Segura tras la petición que hizo en redes sociales

La sexta ola de la pandemia de Covid que la sociedad está sufriendo se encuentra en su punto álgido. En estas fechas navideñas y de celebración, muchas familias tienen poco que celebrar y son muchas las personas que conocen o han sufrido de primera mano las consecuencias fatales de este virus.

El pasado 22 de diciembre Antonio Resines fue uno más de los miles de contagiados diarios por coronavirus. Aunque su estado de salud no revestía gravedad en un primer momento, el paso de los días agravó su enfermedad permaneciendo su ingreso en la UCI.

Desde entonces, el único parte médico que se ha hecho público ha sido el del día de su ingreso. Y aunque su familia pida tranquilidad y no revele más información, se ha confirmado que permanece estable y en continua mejora.

La última aparición de su mujer, Ana Pérez Lorente, ha sido para, justamente, no dar detalles sobre su estado de salud actual, pero sí para agradecer todo el apoyo que está recibiendo el que fuera presidente de la Academia de Cine y su familia. "Os agradecemos el interés y el cariño, pero os rogamos comprendáis que en estos momentos la familia necesita tranquilidad y serenidad", ha declarado Pérez Lorente a Europa Press.

Asimismo, la mujer del intérprete ha hecho énfasis en la figura de Santiago Segura. "Con Santiago he podido hablar. Se lo he agradecido en persona, pero no estoy mirando nada. He hablado con Santiago, se lo agradezco infinito, de verdad", ha dicho ante los micrófonos la esposa de Antonio Resines.

Antonio Resines y Santiago Segura | Gtres

Cabe recordar que en las vísperas al día de Nochevieja, el director de las películas 'Padre no hay más que uno' lanzó un mensaje a través de sus redes sociales para apoyar la situación delicada de su colega de profesión. "Mi amigo Antonio Resines está en la UCI. Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja. Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión. Creo además que su forma de ser traspasa a sus personajes y esto hace que la gente le quiera y le aprecie aún sin conocerle, porque transmite cercanía y genera buen rollo", le dedicó Santiago Segura en su perfil de Instagram.

"Trabajar con él es un placer. Es un gran compañero con el que es difícil aburrirse. Quisiera con todas mis fuerzas que superase este trance, y creo firmemente que lo va a lograr. No sé si pediros que recéis por él (el rezo es una herramienta poderosa pero solo para los creyentes), lo que sí que os quiero pedir, a todos los que os caiga bien Antonio, es que penséis un ratito en el de manera positiva, que deseéis con fuerza que se recupere, y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos… de alguna forma siento que le va a llegar una oleada de deseos y energía que se van a convertir en fuerza sanadora! (…y lo mejor es pensar que si Antonio leyese esto se reiría de mi y pensaría que estoy un poco gilipollas)", remató con cierta gracia el actor.