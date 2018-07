Mediaset España continuará apostando por el sexo en Cuatro con el formato 'Sex Academy'

El sexo vende, el sexo atrae, el sexo lo levanta todo... hasta las audiencias. Por ello, Mediaset España ha dado luz verde a un nuevo formato basado en el sexo que aterrizará la próxima temporada en Cuatro. La cadena necesita revitalizar su parrilla con espacios que seduzcan a los espectadores y 'Sex Academy' (La Academia del Sexo) pretende ser uno de ellos.



La cadena ha decidido pisar sobre seguro y depositar su confianza en un formato que a priori cuenta con los elementos necesarios cómo para seducir a la audiencia. Hasta la fecha la apuesta por formatos de contenido erótico o sexual han reportado a Cuatro unas audiencias muy satisfactorias, algo de lo que no quiere alejarse Mediaset España. 'Bagdad: el imperio de los sentidos', 'Sin cities. Ciudades del pecado', 'After hours' o incluso algunas de las entregas de 'Callejeros', '21 días' o 'Conexión Samanta' han registrado grandes audiencias gracias al sexo.



Según ha sabido en exclusiva ObjetivoTV, la productora Cuarzo (El Programa de Anan Rosa) se encuentra desde hace algún tiempo trabajando en la adaptación española de 'Sex Academy', un formato danés propiedad de Banijay Group en el que ocho parejas frustradas regresarán a la escuela para aprender todo tipo de detalles sobre sexo. Una sexóloga les impartirá diferentes clases sobre la importancia de los juegos previos al coito, sobre las diferentes posturas o sobre los roles que pueden asumir dentro de la pareja.



TRAS LA TEORÍA LLEGARÁ LA PRÁCTICA

Después de cada lección, las parejas deberán poner en práctica lo aprendido antes de la próxima lección. Se trata de tareas muy especiales como, por ejemplo, seducir a la pareja, practicar sexo oral o tomar un baño erótico.



Al día siguiente, ya en clase, los "trabajos" serán evaluados por la profesora: cada pareja deberá contar al resto de compañeros y evidentemente a los espectadores cuáles fueron sus descubrimientos. Hacia el final del curso, los estudiantes tendrán que pasar un examen muy exigente.



'Sex Academy' es un programa de entretenimiento basado en hechos reales (factual entertainment). Aunque su eje principal será el sexo, el programa no mostrará escenas de sexo explícito, ya que se centrará en las experiencias y en los sentimientos personales de sus protagonistas. Los alumnos contarán además con una cámara personal con la que invitarán a los telespectadores a acompañarlos a sus casas. Serán ellos mismos los que decidirán cuándo ha de finalizar la grabación.



UN PROGRAMA CON UNA SEXÓLOGA Y UNA PRESENTADORA

El espacio de unos 45 minutos de duración contará con una sexóloga que será quien asesore a los participantes en este aprendizaje tan particular. Además, el formato contará con una presentadora que será quien hable con las parejas para conocer de primera mano las sensaciones y experiencias que vayan viviendo. Según ha conocido Objetivo, la productora ha probado ya a varias presentadoras para este espacio. Adriana Abenia ha sido una de ellas, sin embargo, parece que finalmente la elegida ha contado con el apoyo directo del máximo staff de la cadena.



Con 'Sex Academy' la productora de Ana Rosa Quintana refuerza su presencia en Cuatro. A partir de septiembre, Cuarzo y la productora de Iker Jiménez producirán conjuntamente 'Cuarto milenio', dejando fuera de juego a Plural, encargada desde 2005 de la producción del exitoso formato. Al parecer, la renovación de Ana Rosa Quintana por 3 años con Telecinco incluye la producción de nuevos formatos para la parrilla de Cuatro.