OGAE Second Chance Contest

"Lo Malo" representará a España en la segunda oportunidad de Eurovisión 2018

El OGAE Second Chance Contest se celebrará el próximo 13 de octubre y nuestro país volverá a tener una oportunidad de ganar Eurovisión 2018. Pero en esta ocasión, "Tu Canción" no será el tema que nos represente, si no "Lo Malo", el éxito de Ana Guerra y Aitana. ¿Ganaremos esta vez?