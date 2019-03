La genial respuesta de Amaia tras su actuación en Eurovisión con la que ha vuelto a conquistarnos

Este fin de semana por fin se ha celebrado el esperado festival de Eurovisión donde Alfred y Amaia ha quedado en el puesto 23 con solo 61 puntos. Tras acabar la gala nuestros representantes han hablado con la prensa por primera vez donde se han mostrado orgullosos con su trabajo.

Amaia ha puesto la nota de humor al hablar con la espontaneidad que le caracteriza: "Estamos muy contentos con la actuación que hemos hecho. El puesto es una mierda, pero no pasa nada. Estamos contentos igualmente", ha dicho la navarra. Mientras que Alfred remataba diciendo: "El puesto, ya lo decíamos, daba igual. Es lo que decíamos en cada entrevista que hemos hecho".

Para añadir después su impresión del festival: "Es todo bastante postureo. Parecía Los juegos del hambre, pero también tiene cosas guays. Si se malinterpreta es correcto. Es verdad que es una experiencia increíble, pero es verdad que hay bastante postureo".

Además, la pareja ha comentado que no volverían a presentarse otra vez al certamen: "No porque no me haya gustado, que yo me lo he pasado muy bien. Porque yo creo que es algo que se vive una vez en la vida. Es algo personal mío".

Para terminar hablando sobre sus planes próximos: "Ahora ya vamos a centrarnos en nuestras cosas 100%", como por ejemplo en sus discos en solitario, álbum que Alfred empieza a grabar este lunes, ha comentado.