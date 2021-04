'¿Qué belleza es esta?': Leyla Lydia Tuğutlu, Candan en 'Mi hija', deja crecer su melena hasta la cintura

Cada domingo nos enternece con su dulzura e inocencia en 'Mi hija', emitida en Antena 3 y que también puedes ver en ATRESplayer. Y es que Leyla Lydia Tuğutlu, la actriz que la interpreta, ha sabido darle estos matices a su personaje.

En la serie turca la actriz, que triunfó primero modelo y que llegó a ser Miss Turquía, como te contamos en el vídeo de arriba, luce una preciosa melena, que generalmente lleva suelta. Pero es que en la vida real Leyla Lydia ha dejado crecer su pelo aún más y a día de hoy le llega hasta la cintura, como puedes apreciar en esta publicación de su Instagram.

Leyla Lydia, nacida en Berlín (Alemania) y de madre alemana y padre turco, suele publicar fotos suyas en las que se aprecia su belleza. Y en las últimas publicaciones a sus seguidores les ha llamado además la atención, como decimos, esta larga y saneada cabellera.

Los comentarios no se han hecho esperar y sus fans resaltan lo bien que le queda llevar el pelo tan largo, con comentarios como '¿qué belleza es esta?' o un simple 'te quiero'.

Leyla Lydia, reina de la belleza y de la televisión

Pese a su juventud, pues tiene solo 31 años, parece que Leyla Lydia Tuğutlu ha vivido varias vidas. Y es que primero trabajó como modelo, con gran éxito y llegando a ser como te decimos Miss Turquía. Pero pronto se dejó llevar por su amor por la actuación y hace algo más de 10 años comenzó a trabajar como actriz. En 2016 consiguió su primer papel protagonista, 'Dulce venganza'.

Sin duda su papel más relevante hasta la fecha ha sido el de Candan, lo que le ha permitido ampliar su fama más allá de las fronteras de Turquía, y a día de hoy cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram.

El avance de 'Mi hija', cada vez más interesante

Tras el abandono de Asu y al no encontrar a Demir, Öykü tiene que refugiarse en casa de la madre de Ugur. Y es que después del último engaño de Cemal, Asu toma la decisión de abandonar el país y a Öykü. La pequeña no tiene entonces más remedio que volver con su padre, pero al llegar a su casa no encuentra a nadie.

Y es que Demir y Ugur también han decidido huir unos meses del país por estar en busca y captura al robar unos diamantes pertenecientes al embajador de Irán.

Öykü se presenta entonces en casa de Mufide por si su padre estuviese con Ugur, pero la mujer no sabe nada de su hijo y no le contesta al teléfono.

