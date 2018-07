Katie McGrath: "Esta temporada de 'Merlín' es más oscura y adulta"

Tras cuatro temporadas interpretando a un personaje, algo se debe de pegar... "Me gustaría decir que tengo más cosas en común con mi personaje, pero no es así".



La actriz irlandesa Katie McGrath interpreta a Morgana, una mujer fuerte y segura de sí misma. "Morgana es muy autónoma, segura de sí misma e independiente. Es todas las cosas que me gustaría ser y que no soy".



McGrath ha hablado sobre la última temporada de la serie de la BBC 'Merlín', que Neox emite los sábados a partir de las 22:00 horas. "Esta temporada va a ser más oscura y adulta. Tiene más pasión, es más cinematográfica. Es maravilloso este cambio, está llena de sorpresas".



Morgana, el personaje que interpreta en 'Merlín', "puedo decir que según pasa el tiempo Morgana es cada vez más interesante", dice McGrath sobre la reina de Avalon.



No es la primera vez que Katie McGrath se viste de época. Antes trabajó en la serie 'Los Tudor'. ¿Te gusta trabajar en las series de época? "Con los trajes de época y los decorados en los que te encuentras es más fácil trabajar, te trasladan lejos de tu día a día, tu vida normal...".



La actriz no quiere oír hablar sobre el final de la serie. ¿Será con la quinta temporada? "La leyenda de Arturo es muy rica, tiene muchas historias, puede ser una serie larga. Los productores y guionistas tienen buenas ideas, puede haber cientos de tramas más. No creo que la quinta temporada sea la última".