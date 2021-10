'El Internado': Blanca Suárez le manda este mensaje a Martiño Rivas tras alucinar con su transformación física

Hace tiempo que Martiño Rivas empezó a entrenar y cultivar su forma física de una forma más disciplinada. Así, a lo largo de estos últimos meses el actor ha ido publicando a través de su cuenta de Instagram algunas fotos donde podíamos apreciar su transformación física.

Pero, ahora, Martiño ha protagonizado la portada de la revista 'Men's Health' donde ha realizado una sesión de fotos en todo su esplendor. Unas imágenes que han dejado a todo el mundo con la boca abierta al ver los músculos y el cuerpo del actor de 'El Internado'.

El gallego ha compartido un post donde dice junto a la portada: "Tengo a mi madre llorando por ver mi cara en el quiosco".

A lo que algunos rostros conocidos le han contestado como es el caso de Javier Calvo quien comenta de forma afirmativa "Sí". Mientras que Javier Cámara escribe: "Bendito Seas, amigo".

Aunque, uno de los más destacados ha sido el de su compañera en 'El Internado' Blanca Suárez quien le dice: "Tu madre y toda España", junto a unos emoticonos de la llama de fuego.

Su transformación física

Para lograr este cambio físico Martiño ha tenido que sacrificarse un poco en el gimnasio asegurando a la publicación que el boxeo es uno de los deportes que más practica en la actualidad.

Aunque, afirma que en la moderación está la clave: "Intento practicar todo con moderación, incluso la moderación".

Además, Martiño Rivas habla sobre la nutrición que sigue para poder conservarse de esta manera: "No hago dieta. No soy muy goloso y procuro no comer cosas procesadas ni fritos".

