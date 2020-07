La imagen más relajada de Miguel Herrán ('La Casa de Papel') en la que dice adiós a la preocupación

La adolescencia del joven actor Miguel Herrán no fue fácil, hace poco en una entrevista para la revista Mens Health España el intérprete conocido por sus papeles en 'Élite' y sobre todo 'La Casa de Papel', serie original de Antena 3, sorprendió contando el trastorno obsesivo que sufrió cuando era adolescente.

"He sido un obseso. He tenido vigorexia. Me veía delgado pesando 80 kilos". "Con 13 o 14 años mis amigos me llamaban 'Conan The Barbarian' por lo grande que estaba", confesaba.

Desde que Herrán saltó a la fama muchas partes de su vida han salido a la luz, tuvo una difícil adolescencia, reconoce que fue un chico problemático, dejó los estudios y se pasaba todo el día en la calle, y aunque esa parte le sirvió para conocer por casualidad a Daniel Guzmán, antes no le preocupaba su futuro y estaba siempre deprimido.

Tras la película que le concedió el Goya, su carrera se ha lanzado al estrellato concediéndole papeles importantes, ahora va a protagonizar 'Hasta el cielo' con Carolina Yuste y Luis Tosar. El festival de Málaga, su tierra natal, ya ha fichado al actor como una de sus primeras estrellas. El certamen se celebrará, en principio, del 21 al 30 de agosto, tras su aplazamiento en marzo debido al coronavirus, y podremos ver si el actor vuelve a triunfar como ya lo hizo con 'A cambio de nada'.

Pero el cine no solo le ha descubierto su vocación, sino que ahora también le ha traído el amor a su vida, la ganadora del Goya por 'Verónica' Sandra Escacena. La actriz se ha convertido en un gran apoyo en la vida del actor. En una entrevista para la revista GQ confesó que lo ayudaba mucho a normalizar la fama: "Venga, vamos a tomar algo a una terraza'. Y yo: 'Bueno, pero vamos en coche'. Y ella: 'Mejor andando, así damos un paseo'. Y yo: '¿Estás segura?'. La verdad es que está haciendo un gran trabajo en este sentido, aunque a veces se arrepiente de salir por según qué sitios...".

Ahora podemos ver al actor disfrutando de unas vacaciones al lado de sus amigos, surcando los mares, más despreocupado que nunca cuando parece que todos los aspectos de su vida fluyen más que nuca. Si quieres ver esta nueva faceta del inolvidable Rio puedes encontrarlo en el vídeo de la noticia.

