Michelle Jenner y Hugo Silva enamoraron a todo el mundo con la épica historia de amor de Lucas y Sara en 'Los hombres de Paco'.

La pareja, que ya ha confirmado que estará en la nueva temporada que prepara Antena 3, siempre ha tenido una química increíble que traspasaba la pantalla y nos regalaron momentos inolvidables.

Como la romántica canción 'Me gusta así', que Sara le escribe a Lucas y le canta en la noche almeriense cuando se escapan juntos a la playa.

Esta emotiva escena ha inspirado a la cantante y actriz Nerea Rodríguez, concursante de 'Tu Cara Me Suena', a grabar su propia versión ahora que está muy ilusionada por el regreso de la serie.

"Creo que no hay persona más feliz que yo por la vuelta de @hombresdepaco", asegura la cantante.

"Y, como no, estando en un lugar que me ha recordado mucho a la historia de Lucas y Sara y al momento en que ella canta esta canción, he querido grabar este vídeo".

Lo mejor ha sido que su homenaje ha llegado hasta la protagonista, Michelle Jenner, que lo ha compartido en sus redes encantada con varios emojis felices con corazones.

Aquí puedes recordar la escena original. Y recuerda que puedes volver a ver 'Los hombres de Paco' al completo en ATRESplayer PREMIUM.

Seguro que te interesa

Así fue el momento en el que Sara (Michelle Jenner) se decidió por Lucas (Hugo Silva), su verdadero amor en 'Los hombres de Paco'