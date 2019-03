Amaia y Alfred han viajado hasta Londres para cantar "Tu canción", tema con el que representan a España en Eurovisión 2018, ante todo el público de Europarty. Una vez allí, la pareja no ha parado de hablar con los medios pero uno de estos encuentros, concretamente con Wiwiblog, le ha hecho pasar un mal trago con el idioma.

La entrevista, realizada en un balcón en el centro de Londres, refleja el mal trago que han pasado los representantes de España con el inglés: “No sé cómo explicarlo en inglés”, admite Amaia nada más comenzar la charla y dejando todo el protagonismo a Alfred. Eso sí, la navarra no deja de disculparse por su inglés.

Uno de los momentos más divertidos llega cuando el bloguero pregunta: “Cuando cantáis la canción, ¿en qué pensáis? ¿O dejáis la mente en blanco?” y Alfred intenta tomar la palabra y arrancar pero Amaia le interrumpe y dice de forma muy fluida “no es difícil para nosotros porque nosotros...”.

Y hasta ahí, porque lo siguiente que atina a decir es: “Sí... espera... necesito pensar”. Alfred se mete para ayudar a su compañera y dice “nos miramos a los ojos”. “¡Sí!”, dice Amaia sonriendo e intentando volver a tomar la palabra

“¡No lo sé! ¡Perdón, perdón, perdón!”, continúa y los nervios empiezan a fluir llegando incluso a bajarse del cajón en el que estaba haciendo la entrevista y ante la cara de circunstancia del entrevistador, que no puede evitar sonreír de forma cómplice al tiempo que le dice: “Lo estás haciendo perfecto, no te preocupes...”

Pero Amaia no se da por vencida y lo vuelve a intentar: “Pero, lo que..., lo qué... ¡Da igual, di tú!”, acaba sentenciando la representante española de Eurovisión 2018, ¡incluso lo dijo en inglés!: “Say you, say you...”. ¿Amaia y Alfred se atreverán a cantar "Tu canción" en inglés? ¡No te pierdas el divertido vídeo con la entrevista!

