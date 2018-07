Discovery Max celebra la I Edición de los 'Born To Be Discovery Awards'

El Teatro Goya de Madrid acoge esta noche (a las 20:30 horas) la I Edición de los Born To be Descovery Awards, unos premios creados por Discovery Max en los que se galardonará a aquellos españoles que han destacado en el ámbito de la ciencia, el deporte, el motor o la ingeniería. La gala podrá seguirse en directo a través de su web.



El Director General de Discovery España, Fernando Jerez aseguró que "existen muchísimas personas en nuestro país que hacen cosas extraordinarias y que no siempre tienen foco en los medios. Con estos premios queremos reconocer y promocionar el inmenso talento que tenemos en España y que es una auténtica inspiración para todos”.



Antonio Díaz "El Mago Pop", será el maestro de ceremonías en un evento en el que participarán algunos de los rostros más queridos por los fans de Discovery MAX como Frank Cuesta ('Wild Frank'), José Vicente Díez ('House of cars') o David Beriain ('Yasuni', 'Amazonas clandestino'). Además, la gala contará también con la presencia de figuras internacionales como Jeremy Wade, protagonista de 'Monstruos de río' que será el encargado de entregar el premio al ganador de la categoría 'Fan Edition' al finalista que mejor represente el espíritu Discovery.



Ha sido la propia audiencia de la cadena la encargada de elegir a los finalistas y ganadores de la I Edición de estos premios que se dividen en seis categorías diferentes: 'Breaking the limits', 'Ciencia y tecnología', 'Ingeniería', 'Motor', 'Fan Edition' y 'Talento Discovery del Año'.



Además de estas seis categorías, también se premiará con el Born To Be Discovery Award Honorífico al astronauta Pedro Duque que recibirá este reconocimiento por toda su carrera que ha servido de inspiración a miles de personas al convertirse en el primer español en viajar al espacio.



Por último, en la gala habrá espacio también para la solidaridad con el premio Born To Be Discovery Award Solidario que reconocerá el esfuerzo y la dedicación de personas que trabajan por y para los demás. Para la elección de este premio Discovery Max ha contado con un comité honorífico compuesto por el presidente de UNICEF, Carmelo Angulo; el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río Sendino; el presidente de FEDER, Juan Carrión Tudela; el presidente de Best Buddies España, José María Ollé; el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig; y el presidente de Plan España, Luis Rivera Novo. A ellos se suman Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial y Fernando Jerez, director general de Discovery Communications para España y Portugal.