‘No le digas a mamá que trabajo en la tele’, en la cuerda floja

El pasado 4 de julio el programa ‘No le digas a mamá que trabajo en la tele’ aterrizó en la sobremesa de Cuatro. El formato de Mandarina Producciones ha intentado cubrir el hueco de ‘Tonterías las justas’, sin embargo, sus registros de audiencias nada tienen que ver con los que venían marcando Flo y su equipo.



El espacio promedia en sus primeras tres semanas de emisión un discreto 3,3%, lo que se traduce en menos de medio millón de espectadores diarios (428.000). Las cifras no son nada positivas, de hecho, sus últimos resultados se alejan en más de 200.000 espectadores de su estreno.



Según ha conocido ObjetivoTV, Mediaset España no está nada satisfecha con la marcha del programa, de modo que la productora ya ha comenzado a trabajar en posibles cambios. Miembros del equipo de ‘No le digas a mamá que trabajo en la tele’ afirman que la situación en estos momentos es de absoluta de tranquilidad, sin embargo, fuentes cercanas a la cadena aseguran que el formato de Mandarina podría tener ya sus días contados en la parrilla. Si el formato no levanta sus audiencias durante las próximas semanas podría desaparecer con el inicio de la nueva temporada.



Los datos de audiencia no presagian nada nuevo, sin embargo, la cadena quiere darle otra oportunidad y ver su evolución a partir de esta semana. Finalizado el Tour de Francia y ya estrenado el programa ‘Qué quieres que te diga’, Cuatro espera que los espectadores vuelvan a conectar nuevamente con su programación.



EL PROGRAMA CAE A UN 2,4%

‘No le digas a mamá que trabajo en la tele’ arrancó en Cuatro con una media de 565.000 espectadores (4,3%). Han pasado tres semanas desde su estreno, sin embargo, el programa no ha logrado mejorar ese máximo. De hecho, en tan solo tres ocasiones ha logrado rebasar la barrera del medio millón de espectadores. No hay que olvidar que en su estreno ‘Tonterías las justas’ (3 de mayo) rozó el millón de espectadores con casi un 7% de media (922.000 y 6,9%).



El programa de Goyo tocó fondo el pasado 15 de julio tras caer a un 2,4% con menos de 300.000 espectadores. El magacín de Mandarina no ha llegado a las cifras de ‘Lo que siga la rubia’, aunque se mantiene como una de las peores ofertas de su franja.



A LA ESPERA DE ‘OTRA MOVIDA’

Mientras tanto el equipo de ‘Tonterías las justas’ ultima su desembarco en Neox. La cadena juvenil del Grupo Antena 3 estrenará el próximo 8 de agosto ‘Otra movida’, el nuevo espacio de Florentino Fernández, Anna Simón y Dani Martínez que, en esta ocasión, estarán acompañados por Cristina Pedroche y Raúl Gómez.



Mediaset España se ha propuesto frenar el arranque de ‘Otra movida’, de hecho, los equipos de ‘Sálvame’ y ‘No le digas a mamá que trabajo en la tele’ ya están preparando contenidos “especiales” para ese 8 de agosto. A partir de ese día, Neox intentará que su nuevo espacio se convierta en uno de los programas preferidos por los jóvenes como ya lo logró ‘Tonterías las justas’ hace un año.