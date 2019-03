Los concursantes de 'Tu cara no me suena todavía' versionan las canciones de la película 'Hércules'

Keunam, Ely López, River Soul, Sailor Smile, Julián Lladó, Mary Porcar, Victoria Sunsiray y Patricia Aguilar brillaron en el programa de Antena 3 'Tu cara no me suena todavía', la versión con anónimos del éxito internacional 'Tu cara me suena'.

Los participantes del concurso han demostrado ser grandes admiradores de las películas Disney y sus bandas sonoras. Con motivo del 20º aniversario de 'Hércules' han decidido reunirse para hacer un medley de los temas más famosos de la película.

En este remix podrás escuchar canciones como 'Ese es mi destino', 'De cero a héroe', 'Mi última esperanza' y otros temas del clásico Disney 'Hércules', que en noviembre cumplirá 20 años desde su estreno.