'Tu cara me suena', elegido mejor reality del mundo en Cannes

'Tu cara me suena' sigue sumando éxitos. El programa de Antena 3 ha recibido el galardón al Mejor Reality que otorga la publicación británica especializada C21, según se ha anunciado en Mipcom que se celebra en Cannes.



El programa de Gestmusic que presenta Manel Fuentes ha resultado ganador dentro de la categoría Best Reality Competition. Programas como 'The Voice', 'Who Wants to Be a Millionaire' o 'The Biggest Loser' de éxito internacional también han recibido este reconocimiento.



éste no es el único reconocimiento interncaional del programa esta semana. La productora Gestmusic Endemol ha llegado a un acuerdo con la cadena estadounidense NBC para adaptar el formato al mercado televisivo de EEUU.



Gestmusic Endemol ha llegado a un acuerdo para vender los derechos de adaptación de su exitoso concurso de famosos imitadores de cantantesa la NBC, una de las principales 'networks' estadounidenses. Esta cadena es responsable de otros formatos de éxito como 'The Voice', 'Tonight Show with Jay Leno' o 'Biggest Loser'.