'Tu Cara Me Suena' aterriza en Estados Unidos

'Tu Cara Me Suena' continúa su conquista. El exitoso programa de Antena 3 suma un nuevo éxito internacional: la productora Gestmusic Endemol ha llegado a un acuerdo con la cadena estadounidense NBC para adaptar el formato al mercado televisivo de EEUU.



Gestmusic Endemol ha llegado a un acuerdo para vender los derechos de adaptación de su exitoso concurso de famosos imitadores de cantantesa la NBC, una de las principales 'networks' estadounidenses. Esta cadena es responsable de otros formatos de éxito como 'The Voice', 'Tonight Show with Jay Leno' o 'Biggest Loser'.



EL GRAN ÉXITO INTERNACIONAL DE 'TU CARA ME SUENA'

El formato revelación de 2011 en España también continúa imparable en su exitosa carrera internacional tras haber sido vendido a 8 países. El último estreno fue en el canal Hunan TV de China el pasado mes de julio.



A principios de 2012, se estrenó con éxito en el canal Megavisión de Chile y también en la cadena TVI de Portugal, donde el formato se adaptó con el título A TUA CARA NÃO ME E ESTRANHA y causó auténtico furor.



Endemol Portugal ha producido ya dos temporadas encadenadas que han obtenido un éxito sin precedentes, superando el 50% de share de media. La final de la segunda temporada culminó con un espectacular 51,3% de share y un rating del 22,5%, lo que significa que más de 2 millones del total de 11 millones de habitantes que tiene el país se engancharon a la emisión.



Como referencia de las dimensiones de este éxito, la cadena SIC, segunda opción de la noche con su emisión de 'Pop Idol', sólo consiguió un 16,9% de share y 675.000 espectadores. Actualmente, TVI tiene en emisión 6 especiales en los que los concursantes de A TUA CARA NÃO ME E ESTRANHA realizan números de exhibición.



En abril el formato se estrenó en Rumanía, donde la cadena que lo emite, Antena 1, que normalmente ocupa la tercera posición en el ranking de audiencias, se convirtió en líder del prime time y ya ha encargado una segunda temporada para otoño de 2012.

El formato, que allí se titula TE CUNOSC DE UNDEVA, comenzó su andadura en Antena 1 con un 13% de share y creció hasta lograr un 19,2%, superando ampliamente el 12% de media que suele conseguir la cadena en la franja de prime time.



Lo mismo ha sucedido en Italia, donde 'Tu Cara Me Suena' lideró de manera indiscutible el prime time en RAI 1, por lo que la cadena ha confirmado que volverá después del verano con nuevas entregas. El programa, que se estrenó en Italia con el título de TALE E QUALE SHOW, culminó su primera temporada en mayo con un excelente 22% de share y 5.600.000 espectadores, lo que lo convirtió en el programa de entretenimiento más visto en la RAI en toda la temporada 2011-2012.



El 8 de junio el formato se estrenó en el canal Star TV de Turquía con el título de BENZEMEZ KIMSE SANA, y aunque coincidió con los partidos de apertura de la Eurocopa 2012 de fútbol consiguió un sólido 13,5%, un gran resultado para la cadena, cuya media de share es del 7,5%.



Para la temporada de otoño el programa se emitirá en la cadena Novy TV de Ucrania. Además, en el Natpe Budapest 2012 la cadena BTV de Lituania ha confirmado que también producirá una adaptación del formato en el tercer trimestre de este año.



Tras comprobar que el formato ha sido un éxito en todos los países en los que se ha estrenado, mejorando los resultados de los canales y convirtiéndolos en líderes del prime time, las principales cadenas de Alemania, Argentina, Francia, Holanda, Reino Unido, EEUU y Brasil ya han mostrado interés por 'Tu Cara Me Suena', que ya puede presumir de ser un auténtico blockbuster internacional.