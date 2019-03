La audiencia ajusticia a 'Piratas'

La última gran apuesta en ficción de Telecinco, 'Piratas', se ha quedado en un estreno a medio gas. La ficción de Mandarina Producciones para la cadena de Mediaset España logró liderar en su estreno con un 17,2% de share y 3,4 millones de espectadores. Unos datos que distan mucho de otras series históricas, como 'Águila Roja', que en su estreno en febrero de 2009 registró más de 5 millones de espectadores y un 26,4% de cuota de pantalla, o más recientemente Hispania (casi 4,8 millones de espectadores y el 22,7% de audiencia).



Estos datos quedan lejos del estreno de El Barco, otra serie que cuenta con una embarcación como protagonista: la serie de Antena 3 alcanzó un 23,4% de share y más de 4,7 millones de espectadores el pasado mes de enero, convirtiéndose en el mejor estreno de ficción nacional de los dos últimos años. El estreno de la serie protagonizada por Mario Casas y Blanca Suárez aventaja en 6,2 puntos y en 1,3 millones a la serie de Pilar Rubio y Óscar Jaenada.



Una gran promoción, de varios meses, y un estreno blindado casi sin publicidad (la primera hora de la serie se emitió con apenas un corte de un minuto), a pesar de las críticas hechas por la cadena ante estrenos sin publicidad de otras cadenas. Con todo y con ello, los resultados que 'Piratas' ha cosechado se encuentran muy lejos de los obtenidos por otras grandes producciones ('Águila Roja', Hispania o El Barco) que no contaron con esta promoción.



DURAS CRÍTICAS EN LAS REDES SOCIALES

Todo acontecimiento televisivo se traslada a las redes sociales. El estreno de 'Piratas' se convirtió en 'trending topic' en Twitter. Y a juzgar por los comentarios aparecidos en esta red social, los espectadores no han quedado muy contentos con el resultado de la serie. Doce horas después de su estreno, las críticas en Twitter mantienen los 'hashtag' #piratas y Pilar Rubio entre los temas más comentados a nivel nacional.



Las críticas, nada positivas, han ido para todos: desde las interpretaciones de Pilar Rubio y Óscar Jaenada (las más criticadas) hasta los efectos especiales o el guión de la serie, con personajes que recordaban demasiado a otra saga 'pirata': Jack Sparrow y la tripulación de la Perla Negra.



Comentarios como "Anoche perdí un valioso rato de mi vida viendo #piratas Pilar Rubio horrible, que sea guapa no significa que sea actriz" (@lijayterciopelo) o "Por desgracia ayer mis ojos se toparon con #piratas Telecinco demuestra una vez más que solo sabe hacer basura" (@eferrerasfer) son algunos de los que se pueden leer sobre el 'hashtag' de la serie.



La actriz y presentadora, Pilar Rubio, se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel mundial durante la emisión del episodio. "¿Soy la única que piensa que Pilar Rubio estaba muy forzada anoche en #Piratas? Esta chica solo sirve de reportera. Ni de presentadora vale" (@Lynsane Leyre) o "Pilar Rubio es a la interpretación lo que Leonardo Dantés a la danza" (@Petros_Burning).



Tampoco se queda sin críticas Óscar Jaenada, ganador de un Goya por su interpretación en 'Camarón'. "'Piratas': la serie en la que Pilar Rubio parece buena actriz al lado de Óscar Jaenada (ganador de un Goya)", así titula Periodista Digital su crítica sobre el estreno.