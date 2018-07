Atresmedia TV ficha al presentador Juanra Bonet

Atresmedia TV ha fichado a Juanra Bonet para sumarse a su equipo de profesionales del grupo. Bonet, que se incorpora al Grupo con un contrato de cadena, llegará con '¡BOOM!', el primer proyecto que asumirá próximamente el presentador en Antena 3.



Actor, presentador y humorista, Bonet es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y cuenta con una extensa trayectoria que ha desarrollado principalmente en televisión, aunque también destacan sus trabajos en radio, teatro y cine.



Natural de Barcelona, empezó en televisión como actor y presentador y ha participado en distintas series y programas. Algunos de sus trabajos televisivos han sido “Temps de Silenci”, “LLegendes Urbanes”, “Lletra Petita” en TV3; en teatro destaca el monólogo “Animales”, del polémico cómico inglés Ricky Gervais y, en radio, presentó el programa “El Mundo Today”, que actualmente forma parte de una sección fija en “La Ventana” de la Cadena Ser.



Pronto potenciaría su faceta como comunicador y se convertiría en unos de los reporteros más carismáticos de la televisión gracias al programa “Caiga quien caiga”. Desde este espacio, su popularidad fue en aumento hasta compaginar su labor de reportero con la de presentador en las dos últimas temporadas.



Desde febrero de 2009 y durante un año, entraría a formar parte de El Intermedio como presentador del espacio de laSexta los viernes. Su último trabajo televisivo ha sido al frente de “Lo sabe, no lo sabe” la temporada pasada.



'¡BOOM!', UN IMPACTANTE E INNOVADOR CONCURSO

'¡BOOM!' será el primer proyecto que asumirá Bonet en Antena 3, concurso que producirá Gestmusic ('Tu cara me suena', 'Atrapa un millón' y 'Ahora Caigo') para la cadena.



Atresmedia TV adquirió, en el marco de la última edición del MIP TV celebrada en abril, los derechos del quiz show del momento, que también ha comprado el canal estadounidense FOX y el francés TF1.



El programa está producido Keshet Broadcasting y ha sido creado por Keshet, Ido Rozenblum y July August Productions. ¡BOOM! pone en marcha un trepidante juego en el que un equipo de concursantes debe desactivar bombas respondiendo a varias preguntas correctamente dentro de un determinado periodo de tiempo.



Los jugadores tienen que desactivar una bomba por pregunta cortando determinados cables de colores que representan las diferentes respuestas. Si el jugador responde correctamente, el dinero del premio se mantiene intacto. Si el jugador corta el cable equivocado o se quedan sin tiempo, la bomba explotará, el equipo perderá uno de los jugadores y la cantidad asignada a esa bomba.



El quiz show se estrenó el pasado 3 de abril en el Canal 2 Keshet Radiodifusion israelí y alcanzó los mejores datos de audiencia logrados nunca por un concurso en este país: 41,2% de cuota de pantalla. Con estos datos, '¡BOOM!' cuadriplicó la audiencia de su competidor más cercano. Actualmente, es el concurso más visto en la historia de la televisión en Israel y supera en audiencia a otros famosos formatos como “Million Pound Drop” o “Raid the Cage”. El programa también ha obtenido la cuota más alta alcanzada por un concurso en días laborables superando en un 14% la media de la franja.