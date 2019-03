Atreseries llega con una gran oferta de ficción nacional e internacional

Atresmedia, que cuenta con el mejor sello de ficción de la televisión en España y marca con éxito y calidad el paso de la producción nacional, refuerza su apuesta con esta nueva ventana especializada para los aficionados a las series.



En Atreseries se darán cita las mejores series actuales y el catálogo de ficción de Atresmedia TV, el más importante del mercado televisivo nacional.



La oferta de Atreseries incluirá estrenos absolutos en televisión de series internacionales, de nuevas temporadas de ficciones multipremiadas y de miniseries españolas.



A esta oferta se sumará cine de estreno y de librería, junto a distintos formatos de producción propia que enriquecerán la experiencia de disfrutar de la ficción como nunca antes se había visto.



LAS MEJORES SERIES ACTUALES Y EL CATÁLOGO DE FICCIÓN DE ATRESMEDIA TV

Desde las comedias más divertidas de la pequeña pantalla como 'Aquí no hay quien viva', 'BuenAgente', 'Los hombres de Paco', 'La Tira', 'El síndrome de Ulises', 'Con el culo al aire' o la más actual 'Allí abajo', hasta las ficciones que movilizaron a la masa adolescente como 'Un Paso Adelante' o 'Física o química'. La época también encuentra su hueco en la parrilla de Atreseries con la ficción de éxito 'Gran Hotel' o 'Velvet'.



Otro de los géneros que irrumpirán en el canal es el thriller: los formatos de policías y detectives se asentarán en Atreseries con ficciones como 'Bajo Sospecha', 'Policías en el corazón de la calle', 'Cuéntame un cuento' o 'Mar de Plástico'.



ESTRENOS ABSOLUTOS Y NUEVAS TEMPORADAS DE LAS SERIES DE MAYOR ÉXITO INTERNACIONAL

La oferta de Atreseries incluirá estrenos absolutos en España de series internacionales, estrenos en televisión y de nuevas temporadas de ficciones multipremiadas. Atreseries estrenará, de forma absoluta en abierto, las ficciones 'UnREAL', 'Cites', 'Satisfaction', 'Bates Motel' y 'Looking'.



Además Atreseries estrenará la tercera temporada de 'Person of interest', la cuarta temporada de 'Cover Affairs', la tercera de 'The Listener' y nuevos capítulos de 'Crimen en el Paraíso'.