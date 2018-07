Antena 3 suma 16 nominaciones a los Premios Iris

Un total de 15 cadenas entre las finalistas de la edición XIV de los Premios Iris de La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión cuya celebración tendrá lugar el próximo 4 de julio en el parque de atracciones de Madrid y que desde este año se llaman Premios Iris.



La vicepresidenta de la Academia, Esperanza Martín, ha destacado que en esta edición están representadas 15 cadenas frente a las siete del año pasado. Asimismo, ha resaltado que "están repartidos y se ve en que TVE tiene 21 candidaturas mientras que en la pasada edición tenía 41", en un acto que ha contado con la presencia del Presidente de la Academia de Televisión, Manuel Campo Vidal, entre otros.



Antena 3 logra un total de 16 nominaciones a los premios. Destacan la serie 'Gran Hotel' y los programas El Hormiguero y 'Tu Cara Me Suena'. La 1 de TVE logra más de 20 nominaciones, especialmente la serie 'Águila Roja' y 'Cuéntame' y La Sexta logra 11 nominaciones.



En cuanto a las TDT, los Premios Iris reconocerán al mejor canal temático, para el que están nominados: Canal 24 horas, Canal de Historia, La Sexta 3 Todo Cine.



Los nominados al mejor director: Agustín Crespi, Antonio Cano, Moisés Ramos y Azucena Rodríguez por 'Cuéntame como Pasó' de TVE, Jorge Salvador y Pablo Motos por 'El Hormiguero' de Antena 3 y Miguel Sánchez Romero por 'El Intermedio' de La Sexta.



Una de las categorías reina es la de mejor ficción, a la que están nominadas grandes series españolas como 'Aguila Roja' de TVE, 'Aida' de Telecinco y 'Gran Hotel' de Antena 3. Quienes optan al mejor guionista son el equipo de 'Cuéntame como Pasó' de TVE, el de 'El Club de la Comedia' de La Sexta, y el de 'Pasapalabra' de Telencinco.



Los nominados a mejor maquillaje, peluquería y caracterización: Blanca Díaz Hisado y Rebeca Domingo por 'Aguila Roja' de TVE, Montse Boqueras y Mara Collazo por 'Gran Hotel' de Antena 3 y Raquel Gónzalez por 'Tu cara me suena' de Antena 3.



Entre los finalistas por mejor informativo: La Sexta Noticias, Noticias de Fin de Semana de Antena 3 y Telediario de TVE; mejor presentador de informativos: Ana Pastor por 'Los Desayunos de TVE', Louurdes Maldonado por 'Noticias de Fin de Semana' de Antena 3, Mamen Mendizabal por La Sexta Noticias; mejor presentador de programas: Christian Galvez por 'Pasapalabra' y 'Tú si que vales' de Telecinco, Wyoming por 'El Intermedio' de La Sexta y Susana Griso por 'Espejo Público' de Antena 3.



En la categoría de programas, los nominados a mejor programa de actualidad: 'Españoles por el Mundo' de TVE, 'Espejo Público' de Antena 3 y 'Salvados' de La Sexta; mejor programa de entretenimiento: 'El Hormiguero' y 'Tu cara me suena' de Antena 3 y 'El Intermedio' de La Sexta.



Finalmente, como finalistas en la categoría de mejor realizador: Emilio Valdés por 'Desafío extremo' de Cuatro, Equipo de realización de 'Informe Semanal' de TVE y Ferrán Armengol por 'Tu cara me suena' de Antena 3; y para mejor reportero: Almudena Ariza por Informativos de TVE, Jon Sistiaga por Reportajes de Canal + y Jordi Evole por 'Salvados' de La Sexta.