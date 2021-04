Andrea Duro ('Física o Química') explica el accidente doméstico que ha sufrido en el ojo: "Las tijeras las carga el diablo"

Andrea Duro compartía recientemente con todos sus seguidores de Instagram una imagen donde aparecía con un arañazo en la parte posterior del ojo junto con tres apósitos.

"Cuidado con los accidentes domésticos", escribía la actriz de 'Física o Química' sobre la foto mientras se ponía la mano en la barbilla.

Tras ver la instantánea muchos ha sido los mensajes que Andrea ha recibido de todos sus fans preocupándose por su estado. Por ello, Duro ha querido publicar una serie de vídeos a través de Instagram Stories con los que aclara lo que le ha sucedido y que puedes ver en el vídeo de arriba.

Andrea Duro muestra su herida cerca del ojo | Redes

"Me paso por aquí porque muchos me habéis estado escribiendo y ¡es real!", se ríe Andrea para aclarar que ha sido por "el tema del ojo".

Después comenta que ha hecho estos vídeos en Instagram Stories para contar "muy rápido la historia" para que "tengáis cuidado sobre todo", comenta. Para después afirmar: "Las tijeras las carga el diablo".

"Tenía unas tijeras en la mano, se me escurrieron, fui a recogerlas y nunca pensé que las fuera a coger al vuelo. Entonces ya me estaba agachando para recogerlas del suelo cuando las cogí e hice un movimiento... bueno".

"Pues esto fue la historia", apunta mientras se señala el ojo. "No es nada super grave. Os agradezco de verdad que me hayáis mandado tantos mensajes que sois muy guays. Gracias, gracias a todos", terminaba diciendo.

