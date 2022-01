Voy a esquiar: ¿Qué debo llevar?

El esquí es la actividad de ocio por excelencia en la temporada de invierno. Desde mediados de otoño hasta la primavera, las montañas nevadas se llenan de familias y grupos de amigos que disfrutan de este deporte al aire libre y desconectan del barullo de la ciudad.

Hoy en día es difícil encontrar a alguien que nunca haya ido a esquiar, pero, tras los dos años de pandemia y las restricciones de movilidad, puede que haya muchas personas lleven tiempo sin poder acercarse a una estación de esquí.

Tanto para aquellos que hace mucho tiempo que no os calzáis unos esquís como para los que no habéis tenido nunca la oportunidad de hacerlo, en este artículo os ofrecemos un listado de imprescindibles que debéis llevar en vuestra próxima escapada de esquí.

Checklist para ir a esquiar

Cuando hacemos la maleta para cualquier escapada siempre tenemos el miedo de dejarnos algo, aún más si lo que vamos a hacer en nuestro destino es esquiar (o hacer snowboard). Da igual si eres novato o experto, hacer un repaso a la siguiente lista siempre te será útil:

Pantalones y chaqueta de esquí

Para empezar, en tu maleta debe haber de forma obligatoria un traje apto para ir a esquiar. Ya sea una chaqueta y un pantalón o un mono entero. ¿Qué requisitos tiene que cumplir esta ropa? Debe ser impermeable, cortavientos, transpirable, cálida y estar hecha de un tejido lo suficientemente flexible para que te permita maniobrar en tus descensos.

Todas estas cualidades te protegerán de las condiciones climáticas adversas que te puedas encontrar: viento, frío, lluvia, nieve, ventisca… Además, hay que tener en cuenta que, aunque no nos parezca que haga tanto frío, la sensación térmica se multiplica mientras esquiamos por la velocidad que llevamos.

Polar y camiseta térmica

Lo ideal para ir a esquiar es llevar tres capas. Debajo de la chaqueta de esquí podemos llevar un forro polar y una camiseta térmica. De este modo, una vez estemos en pistas podemos decidir si nos quedamos con ambas capas o solo la camiseta, en el caso de que haga un día soleado y tengamos calor.

Gorro y casco

Proteger la cabeza de frío te ayudará a disfrutar más de tu experiencia sobre los esquís, ya que no es nada agradable sentir el viento frío en las orejas mientras desciendes por la larga pista.

Pero aún más importante es protegerla de los posibles golpes en caso de caídas o choques con otros esquiadores. Por eso es fundamental llevar un casco o alquilarlo en la misma estación de esquí.

Si no tienes del todo claro si quieres llevar casco, debes leer este artículo sobre los accidentes de esquí que han sufrido los famosos, seguro que te convences.

Braga de cuello

En tiempos de Coronavirus un dolor de garganta nos puede traer verdaderos quebraderos de cabeza. Por eso es importante proteger nuestro cuello con una braga. Además, si hace mucho frío, nos podemos cubrir la nariz.

Mujer con braga para el cuello | iStock

Calcetines térmicos

Hacer una inversión en unos calcetines técnicos de esquí es una gran idea. Llevar unos calcetines normales hará que pases frío y que te duela (más) la bota y si son demasiado gordos, te molestarán durante todo el día.

Unos calcetines especiales para este deporte te ayudarán a mantener los pies calientes y harán que tu jornada de esquí sea más confortable. Recuerda que deben ser altos, por debajo de la rodilla, para evitar posibles roces de la bota.

Descansos

Llevar un calzado caliente e impermeable para desplazarte por la estación de esquí al llegar y al marcharte es bastante importante. Con unas deportivas normales es probable que cojas frío o que se te moje el pie.

Guantes impermeables

Otro accesorio de esquí que deberías adquirir son los guantes impermeables. Si llevas unos de lana u otro material parecido, se te van a empapar. No hace falta caer para que eso pase, tan solo llevando los esquís o colocando bien la bota ya se te van a mojar.

Guantes esquí | iStock

Gafas de sol

Lo ideal es llevar unas gafas de sol de esquí que se sujeten bien al casco y te protejan del viento y las precipitaciones (en caso de que te haga mal día). Aunque, si es tu primera vez y no quieres gastar tanto dinero en la equipación, puedes llevar unas normales, pero que se te sujeten bien. Lo más importante es proteger la vista, ya que el reflejo del sol en la nieve puede provocarte una inflamación de la córnea conocida como “ceguera de la nieve”.

Crema solar

Un día soleado en la nieve es sinónimo de quemaduras. La superficie blanca de la nieve refleja más de un 80% de la luz que recibe y esta radiación ultravioleta llega a nuestra piel y nos la daña. Al hacer frío, puede que no notemos que nos estamos quemando, pero si no llevamos la protección adecuada, terminaremos la jornada con la cara roja como un tomate.

Un apunte: igual que pasa en la playa, si el día está nublado también debemos aplicarnos crema con factor de protección solar.

Labial con SPF

Un bálsamo labial con manteca de cacao debe ser un imprescindible no solo en tu maleta, también en la mochila que te acompañe en tu día de esquí. Mantener los labios hidratados es importante para que no se corten con el viento y el frío. La protección solar también es necesaria para que no se te quemen.

Otros

En pistas te recomendamos que lleves una mochila con pañuelos, una botellita de agua y una barrita energética o una chocolatina (para posibles bajadas de azúcar).

También es importante llevar el móvil para poder comunicarte en el caso de que sufrieras algún accidente.

