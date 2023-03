El truco para no mojarte la ropa lavando los platos

Tras cada comida, siempre hay algo que no falla. No nos referimos al café ni a la siesta, es algo peor: nos toca lavar todo lo que hemos ensuciado. Ningún ente invisible lo hace por nosotros, es una tarea que debe realizarse sin discusión alguna para no colapsar el fregadero y quedarnos sin utensilios.

Precisamente, cuando lavamos los platos a mano o realizamos cualquier acción que requiera hacer uso de guantes de limpieza, nos arremangamos lo máximo posible para evitar mojarnos con el agua que va cayendo, pues los guantes presentan una superficie resbaladiza al ser impermeables por la que las gotas corren libremente. Eso quiere decir que, aunque tomemos medidas para evitar mojarnos la ropa, nos acaba ocurriendo.

Si te decimos que esto tiene solución, ¿nos crees? Los trucos más sencillos están delante de nuestros ojos, pero a veces nos cuesta mundos encontrar cómo poner fin a una problemática, hasta que alguien nos hace ver la luz. Lo descubrimos y, asombradas, nos preguntamos, ¿por qué motivo no se me había ocurrido antes?

Guantes de limpieza: así debes ponértelos

Lo sentimos, si estás harta de sentirte así, con este truco te volverá a pasar. La cuenta de Instagram @organizando.asesoria nos ha dejado boquiabiertas con un truco muy prometedor. Para llevarlo a cabo, tan solo necesitas unos guantes de limpieza y un poco de lógica. La clave reside en la forma de colocarnos los guantes, ¡y mira que es fácil hacerlo!

Aunque el proceso no presenta complicación, probablemente te falte un paso, el decisivo. Tal y como nos muestra el vídeo, una vez colocados debemos doblar hacia fuera el final de cada guante unos 3 o 4 dedos. De esta forma generamos una especie de hueco para que el agua que se va deslizando se mantenga ahí, en lugar de correr por nuestro brazo y mojar tanto la piel como la ropa.

Tras acabar, solo tendremos que sacar el guante tirando del dobladillo. Ahora que ya lo sabes, no dudes en hacerlo cada vez que te los pongas, limpies lo que limpies. Te ahorrarás tener que cambiarte de ropa porque tus mangas se mantendrán secas.

Cómo limpiar correctamente las superficies de tu hogar

Como bien sabrás, en Novamás somos muy fans de los trucos de limpieza, especialmente los que nos dan tips para eliminar la suciedad imposible que reside en algunas zonas. Tras probar todos los productos habidos y por haber en el supermercado, ¿las manchas de cal de tu mampara aún siguen ahí? Con un poco de papel vegetal húmedo lograrás eliminarlas rápidamente.

Si sigues sin conseguir abrillantar los grifos, puedes probar con una vela y un trozo de papel. La cera derretida absorberá la suciedad y con el papel conseguirás eliminarla de la superficie. Y para las bandejas del horno, mezcla bicarbonato y vinagre y deja que repose sobre la bandeja caliente unas horas, ¡increíble!

Por último, ten siempre mucho cuidado con los productos de limpieza que compras, pues algunos son innecesarios y su uso puede afectar a nuestra salud. Huye de desatascadores químicos, desinfectantes y ambientadores, hay soluciones mucho más eficaces y beneficiosas para limpiar nuestro hogar.