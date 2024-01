La solución definitiva para las personas que pasan frío trabajando está en Amazon y cuesta 35 euros

¿Eres de los que en invierno está en la oficina o teletrabaja con múltiples capas de ropa encima y un ejército de calefactores para combatir las gélidas temperaturas? No sufras, es completamente normal que si pasas mucho tiempo sin moverte, sentado delante del ordenador, el frío se apodere poco a poco de todos los rincones de tu cuerpo. Vale, no estás en medio de los Andes como los protagonistas de "La sociedad de la nieve", pero tampoco es de recibo sentir que tus extremidades se van congelando a medida que van pasando las horas.

Si no quieres gastarte un dineral en la factura de la luz mientras estás trabajando en casa, o en tu oficina la calefacción brilla por su ausencia, en Amazon tienes la solución definitiva para estar bien calentito y olvidarte de esa incómoda sensación de frío mientras trabajas.

Como ya sabrás de sobras, si has padecido las bajas temperaturas durante tu jornada laboral delante del ordenador, las manos son una de las partes del cuerpo que más acusan las bajas temperaturas. Para no tener que trabajar con guantes para mantener tus extremidades a salvo del frío, échale un vistazo a esta alfombrilla calefactable de ratón y teclado de la marca Leku que tienes a tu disposición por solo 35 euros.

Alfombrilla calefactable | Amazon

Manos calentitas al momento

Disponible en tres colores, esta alfombrilla está especialmente diseñada para garantizar una agradable sensación de confort mientras estás trabajando, manteniendo tus manos calentitas y listas para teclear y manejar el ratón hasta que des por finalizada tu jornada laboral. Su regulador de potencia táctil te permitirá elegir entre tres niveles de temperatura para acomodarla a tu gusto.

Cuando la pongas en marcha, vas a notar la sensación de calidez en cuestión de segundos gracias a sus 80 vatios de potencia, que aseguran un efecto de confort de manera rápida y eficiente. Con un tamaño óptimo para poner encima el teclado y el ratón, su diseño ergonómico y superficie suave garantizan la máxima comodidad y facilitan el deslizamiento del ratón con soltura, para que solo tengas que preocuparte de tus quehaceres.

Limpiarla no te va a suponer un problema, ya que puedes hacerlo fácilmente con un paño húmedo gracias a su superficie impermeable, que a su vez evitará dramas si se te derrama encima el café mañanero. Tampoco tendrás sustos cuando llegue la factura de electricidad a final de mes, puesto que es un dispositivo de bajo consumo. Y si te olvidas de apagarla, no sufras porque su sistema de apagado automático lo hará por ti después de cuatro horas de uso continuo.

Ahora ya no tienes excusa, olvídate de estar trabajando en casa enterrado en mantas y capas, o de pelearte por arañar unos grados menos en el termostato de la oficina. El remedio para dejar de pasar frío trabajando y mantener tus manos a salvo de las bajas temperaturas está a un solo clic.