LA MEMORIA FUNCIONAL

¿Realmente a los bebés se les olvida todo?

"No te esfuerces tanto, que luego al bebé se le olvida todo lo que hiciste por él", "no te preocupes, no se acordará". ¿Te suenan estas frases? Veamos en este artículo cuánto tienen de verdad. ¿Realmente a los bebés se les olvida todo?