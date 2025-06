¿Qué técnicas usan los gimnasios para que te enganches al deporte?

Ojalá estar enganchados al deporte, y ojalá tener tiempo para realizarlo. Apuntarse a un gimnasio suele ser uno de los primeros pasos para conseguirlo, pero los gimnasios nos ponen algunas condiciones para asegurarse nuestra permanencia.

Técnicas que usan los gimnasios para que te comprometas con el deporte

Pagar la matrícula: Los gimnasios son un buen lugar para hacer ejercicio físico, porque con una simple cuota mensual tendremos acceso a las instalaciones y a múltiples actividades. Sin embargo, en gran parte de ellos es obligatorio pagar una matrícula, además de la primera mensualidad, al inscribirte por primera vez. Esto es una forma de obligarnos a estar más tiempo apuntados, porque para uno o dos meses no nos compensaría ese pago.

El pago conjunto de varios meses, o incluso la permanencia de un año, suele ofertarse a un precio más reducido para que resulte apetecible. Si estás seguro de que acudirás durante todo ese tiempo a esa instalación, adelante: es una muy buena opción. Por el contrario, si no lo aprovechas estarías perdiendo bastante dinero. Aviso para darse de baja: Por último, darse de baja es en muchas ocasiones un quebradero de cabeza. Fíjate bien en las condiciones, porque la mayoría de los gimnasios requieren, para darse de baja, que el aviso les llegue como tarde antes del día 15 o 20 del mes anterior. Por ejemplo, si te quisieras dejar de pagar en julio tendrías que avisar el 15 o 20 de junio.

Tanto la matrícula como la política de baja son una barrera para no abandonar, lo cual es positivo para la balanza de resultados de los gimnasios.

Pagar varios meses puede resultar favorable si pretendes ahorrar algo de dinero. Además, al tener pagado un periodo de tiempo mayor, no tendrás que pensar continuamente a qué instalación ir, si te compensan los precios, horarios, etc.

Mujer en el gimnasio | Freepik

Qué ayuda y qué no ayuda para engancharte al deporte

El problema de estas permanencias y de estas técnicas es que, de cara a engancharse al deporte, tiene más contras que pros:

¿Qué te ayuda para conseguir tus objetivos?

Cuando decidimos ir al gimnasio es para cumplir un objetivo, ya sea perder peso, ganar músculo, estar más saludable, etc., la permanencia puede ser positiva en el sentido de que, al haberlo pagado, nos sentimos en la obligación de ir. Hay que ser conscientes de que, para conseguir nuestros propósitos, es necesario cumplir y acudir al gimnasio. Si vamos varias veces todas las semanas, estaremos más cerca de cumplirlo.

¿Qué te motiva a ir al gimnasio?

Todas nuestras acciones parten de una motivación. Desde levantarnos cada mañana para trabajar, lo que probablemente esté motivado con poder vivir lo mejor posible, hasta pagar una sesión de cine porque nos encante disfrutar de la pantalla gigante.

Si no hay motivación, es muy complicado que consigamos culminar cualquier tarea que nos propongamos. Para conseguir el hábito de hacer ejercicio físico, es imprescindible tener un motivo y no perderlo. El hecho de tener pagado el gimnasio puede obligarnos a ir, pero esa cuota no lleva implícita las ganas. Si no disfrutamos del ejercicio, lo más probable es que lo dejemos de lado, porque el dinero no será suficiente impulso, y se torna imposible alcanzar nuestra meta.

Gotas de sudor al hacer deporte | iStock

A veces las expectativas muy altas nos hacen abandonar

Entrenar no es sencillo. Todos podemos salir a correr o coger un par de mancuernas y hacer ejercicio. Para que esos ejercicios sean efectivos, es necesario que estén bien planificados. Los gimnasios grandes no suelen tener una estructura que les permita guiarte de inicio a fin, básicamente porque sería inviable contratar a entrenadores para tantos usuarios.

Eso llevará a que la mayor parte de las veces estés solo en la sala, y tengas que elegir tú mismo qué hacer: entrenar en máquinas, con peso libre, ir a clases colectivas, a la piscina… De modo que la situación idílica que tenías de entrenar, disfrutar y conseguir tus objetivos se desvanece, al no saber cómo afrontarlo.

Ante estas expectativas no cumplidas y la obligación de cumplir una determinada permanencia, es más probable abandonar que buscar alternativas. Porque hemos perdido la motivación y porque no queremos pagar más dinero en otra instalación.

¿Cuál es la mejor manera de engancharnos al deporte?

Tenemos que ser conscientes de que los grandes gimnasios son empresas con unos objetivos económicos a cumplir. Si pagas tres meses, pero solo vas uno, ya habrán ingresado el triple de lo que pudiera esperarse, y además no habrás producido un gasto para la instalación.

Para engancharte al deporte tienes que saber qué quieres conseguir, qué actividades o deportes te gustan y cómo realizarlo. En el caso de que te quieras apuntar, asegúrate antes de que contarás con un asesoramiento adecuado y, preferiblemente, que no te obligarán a una permanencia.

Si estás iniciándote en este mundo o si necesitas que te guíen, huye de los macro gimnasios y decántate mejor por uno más pequeño o por un centro de entrenamiento personal. Una instalación grande puede resultar atractiva por todos los equipamientos y servicios que ofrecen, pero no sirve de nada disponer de servicios si no sabemos cómo utilizarlos.