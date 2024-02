¿Por qué es tan peligroso que un niño se trague un imán?

Los imanes con forma redondeada y de pequeño tamaño (como bolitas) están cada vez más presentes en la vida de nuestros niños debido a su utilización para la creación de juguetes de construcción y kits de modelismo. Este tipo de imanes están hechos de neodimio, un material con un magnetismo increíblemente fuerte para su pequeño tamaño. Esta fuerza es lo que hace que varios imanes tiendan a unirse a pesar de estar a cierta distancia y que, haciendo un mal uso de ellos, sean un material de alto riesgo para los más pequeños.

Qué pasa si te tragas un imán

Si se produce una ingesta accidental o voluntaria de varios de estos imanes, al ser de pequeño tamaño, llegarán rápidamente al intestino y allí probablemente se sitúen en diversas partes del mismo. Como el intestino es un tubo largo y plegado sobre sí mismo existe el riesgo de que dos imanes alojados en diferentes puntos se atraigan y se unan con la suficiente fuerza como para aplastar y comprimir la pared. Esto provocaría una dificultad para la llegada del riego sanguíneo a esa zona y con el paso de las horas una necrosis del tejido intestinal (muerte del tejido) y una perforación. La salida del contenido intestinal al abdomen provocaría un cuadro muy grave conocido como peritonitis con consecuencias fatales.

En otros casos la atracción de los imanes a nivel intestinal puede provocar la obstrucción del tubo digestivo por rotación ocasionando dolor abdominal importante y vómitos que si no se resuelve en poco tiempo también puede acabar en perforación y peritonitis.

¿Cuándo aparecen los síntomas tras tragarte un imán?

El problema añadido a este cuadro es que los síntomas no aparecen hasta varias horas después de haber ingerido los imanes por lo que, si el niño es pequeño y no habla o no comunica que se ha tragado algo, el dolor abdominal puede ser atribuido a otras causas dificultando el diagnóstico.

Precaución con lo juguetes de imanes

La ingesta accidental de este tipo de imanes es cada vez más frecuente en los niños debido al acceso, sobre todo de los más pequeños, a estos imanes que se utilizan en una amplia variedad de juguetes. Por este motivo los pediatras advertimos sobre el peligro de adquirir juguetes no adecuados para la edad del niño y recomendamos extremar la precaución con los juegos que contengan estos imanes.

Muerte de un niño de 8 años por un juego de TikTok

El caso que ha hecho saltar todas las alarmas ha sucedido en Reino Unido. Un niño de 8 años había ingerido unas 10 bolitas magnéticas de forma accidental tras realizar un challenge de TikTok en el que se colocaban una bolitas de imán en el interior de la mejilla y otras por fuera para imitar un piercing.

A las pocas horas comenzó con dolor abdominal agudo sin mencionar a sus padres la ingesta de estos imanes. Acudieron al hospital donde se realizaron diversas pruebas sin evidenciarse riesgo para la vida del menor, por lo que fue dado de alta. Con el paso de los días el niño fue empeorando debido a la isquemia intestinal que producían los imanes, con aumento del dolor, vómitos, y finalmente, la perforación del intestino que le llevó a la muerte. Al realizar la autopsia del menor fallecido se encontraron los pequeños imanes a nivel intestinal.