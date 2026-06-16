Qué significa cada color de las bayetas y por qué deberías aplicarlo en la limpieza de casa

La limpieza es una de las cosas más importantes en un hogar, puesto que vivir en orden es muy necesario para vivir en paz con la rutina. Y, para ello, es clave tener una buena organización en cuanto a productos y materiales a utilizar.

Es por eso que, en este artículo, te enseñamos un truco que nos comparten desde el mundo profesional de la limpieza. Un consejo que seguro que te servirá para incorporar en tu casa.

La sugerencia trata de un código de colores a seguir con las bayetas, algo muy intuitivo e interesante para hacer también en casa, ya que nos ayuda a evitar la contaminación de bacterias entre los espacios del hogar. Te lo contamos todo en este artículo.

Bayetas azules

El color azul, según explica la formadora en el vídeo, es para limpiar el polvo de las superficies. Es un color que transmite tranquilidad y paz, y es por ese mismo motivo que la tarea con la que se le relaciona es esta.

Además, al ser un color que recuerda al mar, un sitio donde mucha gente encuentra la calma, no podía ser otra cosa que limpiar el polvo de las superficies, una tarea que relaja a muchos, ya que no es de las que más esfuerzo requiere.

Bayeta azul | Magnific

El color verde

Las bayetas que son de color verde son inconfundiblemente para usar en el sector de la alimentación. Este tono, aparte de recordarnos a la naturaleza, nos recuerda a algunos alimentos, como las verduras o las hortalizas.

Es por eso que, las bayetas verdes, son ideales para limpiar la cocina. Es imposible confundir el color con otra zona de la casa.

Bayeta verde | Magnific

Rojo como advertencia

Si nos ponemos a pensar en un color que simboliza el peligro o el estado de alerta, inevitablemente nos viene a la cabeza el rojo. Y no hay una zona de la casa con más bacterias que el baño, concretamente el váter.

Es por eso que los profesionales aconsejan que la bayeta roja sea para limpiar el váter, ya que al cogerla transmite esa sensación de alerta y hace pensar en que es exclusiva para para una de las zonas más sucias del hogar.

Bayeta roja | Magnific

Bayetas amarillas

Siguiendo la misma línea del color de bayeta que hemos visto antes, el color amarillo nos da una sensación parecida, como de alerta pero sin peligro. Digamos que es la misma dinámica que en el mundo del fútbol, donde la tarjeta amarilla se podría considerar un aviso.

Por este motivo esta bayeta está destinada al lavabo, que no al váter. Concretamente al lavamanos y la zona de la ducha, donde también se acumula una gran cantidad de bacterias.

Bayeta amarilla | Magnific

La importancia de tener una bayeta distinta para cada lugar de la casa es para evitar la contaminación entre espacios. Además esta leyenda de colores puede ser muy útil para no confundirse en el día de limpieza general del hogar.