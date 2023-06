¡Que no se te mojen los pies! Impermeabiliza tus zapatos con este truco

¿Cada vez que llueve se te mojan los zapatos? La temporada de invierno es la más dañina para tu calzado, por la lluvia, la nieve y la humedad, por lo que tienden a desgastarse y se te pueden mojar los calcetines y los pies. Sin embargo, no te preocupes, porque a continuación te damos la solución para evitar este problema.

Existe una manera de impermeabilizar los zapatos y es a través de la creación de un recubrimiento para que aguanten los meses invernales sin estropearse y sin que cojas frío en los pies. Para ello, solamente necesitas un producto que tendrás que comprar en el supermercado más cercano de tu casa: cera. Es un material que repele el agua, por lo que permite impermeabilizar los zapatos.

Para utilizar este truco solo tendrás que coger la cera y frotarla por toda la superficie del calzado. Posiblemente al principio quede una capa blanquecina, pero no te preocupes, porque cuando se fije con calor, no dejará rastro. Una vez que toda la superficie esté cubierta, con este producto, debes coger un secador y usarlo para que la capa sea más uniforme. De esta manera, quedará adherida al calzado y la próxima vez que llueva no pasará al interior del zapato. Puedes ver el paso a paso en el vídeo superior.

Este proceso también puede repetirse en la suela, de esta forma, evitarás resbalar en los charcos o por la humedad. Este truco sirve para impermeabilizar el calzado de tela, lona e incluso ante. Sin embargo, debes saber que no es permanente y que una vez que la cera se desgaste y el agua penetre de nuevo en el zapato debes volver a repetir el proceso.

Siempre dependerá del uso que le des a ese calzado y lo mucho que llueva en esa zona. Normalmente la cera puede durar hasta 3 meses, por lo que cada cierto tiempo debes ponerle nuevamente otra capa y renovarla.