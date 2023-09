Por qué algunas personas nos caen mal sin conocerlas

Muchos autores han escrito y estudiado el comportamiento que tienen aquellas personas que suelen caer bien y el de las personas que no suelen caer tan también. Recogiendo un poco de literatura podemos observar que si una persona te cae mal de buenas a primeras pueden estar ocurriendo distintos acontecimientos. Veamos a continuación las principales causas:

No sonríen

Las personas que tienen un lenguaje verbal poco amable nos generan rechazo. Por ejemplo: personas que sonríen poco, personas con poco contacto visual o personas que directamente se muestran retraídas o que muestran poco interés en las personas que les rodean. Este tipo de conducta cierra la posibilidad de contacto y comunicación con los demás, por eso cuando alguien se comporta de esta forma nos suele generar rechazo.

Son muy diferentes a nosotros

Cuando estamos ante alguien que aparentemente no tiene nada que ver con nosotros (por el acento, por el vocabulario, por la forma de vestir, por la forma de caminar, por la forma de peinarse, etc.) puede despertar en nosotros cierto miedo a lo desconocido y generarnos rechazo. A veces también puede ocurrir que esa persona sea como nosotros deseamos ser y se activen todos nuestros miedos cuando estamos ante ella.

Muestran falta de interés

Las personas que muestran poco interés en nosotros pueden caernos mal porque de alguna forma percibimos que nos rechazan. Por ejemplo: si se trata de una persona con poca capacidad de escucha, que no se dirige a nosotros nunca o que evita el contacto visual, es muy probable que percibamos que tiene poco interés en nosotros y, por tanto, nos caiga mal, sobre todo si hemos intentado acercarnos y ha seguido comportándose de la misma forma.

Se muestran rígidas en la conversación

Si has tenido la oportunidad de hablar un poco con esa persona y en la conversación ha mostrado pensamientos rígidos sobre el mundo y no respeta opiniones diferentes ni hace preguntas a los demás para comprenderles, entonces estamos ante un factor que influye mucho en que alguien nos caiga mal.

Nos hacen críticas o comentarios desagradables

Una persona suele ganar puntos cuando nos dice un halago o es capaz de valorar cualquier rasgo positivo de nuestra persona. Al mismo tiempo, una persona suele generarnos incomodidad si nos hace una crítica, alguna comparación negativa o algún comentario desagradable. Por ejemplo: "no me gusta el café que me has preparado".

Transmite intranquilidad

Hay personas que sin hablar con nosotros directamente ya nos están haciendo sentir intranquilidad, estrés o ansiedad. Cuando las personas no gozan de bienestar emocional y se sienten inestables, inevitablemente acaban transmitiéndolo en su conducta. Esta intranquilidad suele percibirse de forma negativa por parte de los demás. Por ejemplo: llegar tarde, sudado, despeinado, ahogado y apresurado.

Falta de iniciativa

Cuando estamos empezando a conocer a alguien y notamos que siempre somos nosotros los que tenemos que proponer planes e iniciar conversaciones, al final nos acaba cansando y generando rechazo. Lo mismo ocurre en circunstancias un poco más superfluas, como por ejemplo estar en la cola para ser atendidos en un comercio: si queremos ser amables con la persona que tenemos delante y solo somos nosotros los que hacemos preguntas y sacamos conversación, al final notamos que no hay "feeling" y abandonamos.

En conclusión, las personas que muestran apertura tanto en su lenguaje no verbal como en su lenguaje verbal y además cuentan con una buena imagen, suelen generar buena sintonía con los demás. Sin embargo, las personas que se muestran cerradas generan rechazo.