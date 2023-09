Píldora posparto: Todo sobre la primera pastilla contra la depresión tras dar a luz

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 10 mujeres que se convierte en madre en los países industrializados sufre depresión pospartoy, aunque los resultados pueden variar según estudios, es la patología materna más frecuente. Las que la sufren suelen presentar un estado de ánimo marcado por la tristeza, sienten pereza, agotamiento, lloran constantemente, tienen dificultad para sentir conexión con el bebé, se alejan a nivel social, sufren insomnio e incluso pérdida de apetito, de motivación y de disfrute por la vida.

Desafortunadamente, antes de iniciar el año 2023, solo se recetaban antidepresivos, terapias psicológicas y un tratamiento vía intravenosa que requería hospitalización. Fue en el mes de agosto cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) arrojó luz a esta enfermedad mental, aprobando la primera píldora oral, algo que puede ayudar a muchas mujeres a superar esta dura etapa. Se venderá bajo la marca Zurzuvae y será una píldora diaria que se tomará durante 14 días seguidos.

Se trata de un hito importante, pues se convierte en una alternativa mucho más sencilla de tomar y accesible si se compara con las terapias intravenosas. "Muchas mujeres no disponen de una persona que pueda hacerse cargo de su bebé y no pueden estar hospitalizadas para recibir el tratamiento", apunta Kristina Deligiannidis, doctora y autora del estudio.

Un estudio que lo cambia todo

La investigación que evoca luz a un mejor tratamiento se publicó a principios de agosto, con el títuloZuranolone for the Treatment of Postpartum Depression, en la revista American Journal of Psychiatry. En el estudio, participaron 196 mujeres con depresión posparto y, aquellas que tomaron 50 miligramos de zuranolona durante 14 días, fueron las que notaron más mejoras.

Los datos que ofreció la fase 3 del ensayo clínico son bastante relevantes, pues más de la mitad -un 57%- indicó que los síntomas depresivos mejoraron considerablemente, en un 50% o más. En cambio, aquellas a las que se les administró placebo, solo el 38% detectó alivio. Tras alargar la investigación hasta los 45 días, aquellas madres que tomaron zuranolona siguieron detectando mejoras más elevadas en sus síntomas en comparación a las que se les administró placebo.

Antes de su aprobación tan solo existía otro tratamiento exclusivo para la depresión posparto aprobado por la FDA, el llamado Zulresso. La brexanolona se administra vía intravenosa durante un periodo de 60 horas y requiere hospitalización médica, además de causar efectos secundarios como dolor de cabeza o somnolencia. Ahora, la investigación ha ido un paso más allá al probar con la zuranolona, la versión oral del neuroesteroide mencionado.

Los efectos secundarios de la medicación

La principal incidencia es mental, pues ambas versiones están relacionadas con la progesterona, que puede aumentar durante la gestación, pero caer en picado tras el parto, lo que desencadenaría la patología. En este caso, algunas pacientes afirmaron que los síntomas mejoraron tan solo tres días después de empezar el tratamiento, por lo que la dosis puede considerarse altamente efectiva. Se prevé que el fármaco se empiece a comercializar en Estados Unidos a finales de 2023, pero se desconoce el precio y la fecha en la que llegará a España, si acaba por ofrecerse aquí.

Hay que tener en cuenta que la FDA también ha avisado de los posibles efectos secundarios como diarrea, fatiga o resfriado, además de afectar a la capacidad de conducción u otras actividades, por lo que se recomienda no conducir ni operar con maquinaria pesada al menos las primeras 12 horas tras tomar el medicamento. Además, puede causar daño fetal, por lo que recomiendan que las mujeres usen métodos anticonceptivos mientras se encuentren en tratamiento y lo alarguen una semana más.

Este estudio cuenta con otra investigación anterior publicada en la revista JAMA Psychiatry que data del 2021, en la que se llevó a cabo una metodología parecida. Las participantes fueron 151 mujeres con depresión postparto grave. Se seleccionó una muestra representativa a la que se le administró 30 miligramos diarios de zuranolona, concluyendo de la misma forma: las que tomaron el medicamento detectaron mejoras.