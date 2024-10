Los mejores deportes para entrenar cuando hace frío y nos invade la pereza

El cambio de hora ha llegado acompañado de frío. Los días son más cortos y se hace de noche cada vez antes. Los hábitos deportivos deben adaptarse a las nuevas circunstancias climáticas. Por ello, nos preguntamos qué tipo de actividad es mejor en estas fechas.

Existen dos tipos de decisión: huir del frío, o disfrutar de él con aquellos deportes que son más difíciles de practicar en verano. Vamos con una lista de opciones ideal para cargar pilas en otoño e invierno:

Fitness, hacer ejercicio resguardado del frío

El ejercicio físico más accesible es el que implica acudir a centros de entrenamiento. Es una muy buena opción para el invierno, porque podemos hacerlo cerca de casa, de modo que la pereza resulte más fácil de combatir.

En un gimnasio o centro especializado tenemos la posibilidad de entrenar todas las capacidades físicas con una temperatura agradable. Además, es un entorno más seguro que entrenar en la calle cuando acechan posibles inclemencias meteorológicas, junto a otro tipo de riesgos.

Una mujer apuntándose al gimnasio | Pexels

El mundo del fitness es amplio y permite entrenar con peso libre o con máquinas. También es posible realizar actividades grupales, como ciclo indoor, entrenamiento funcional, HIIT o TRX, entre otras muchas opciones.

Además, existe la posibilidad de optar por una actividad "one to one" o en parejas con un entrenador personal, para tener entrenamientos específicos, que se acoplen a nuestros gustos y objetivos.

O sea, ofrece cantidad de opciones al alcance de nuestras manos para evitar quedarnos en casa.

Natación, una actividad perfecta en invierno

Además de entrenar fuerza y resistencia, nos encontramos ante una de las opciones más completas porque carece de impacto y es muy saludable. No todas las instalaciones disponen de piscina, pero es muy factible tener cerca alguna en nuestro mismo municipio.

Si nunca antes lo has practicado, éste es el momento perfecto para empezar y aprender en un lugar cubierto, con el agua calma y una temperatura agradable. Esta introducción te permitirá llegar al verano, donde encontrarás condiciones diferentes, con unos meses de experiencia.

¿Running en invierno? ¡Por supuesto!

¿Correr en la calle con el frío que hace? ¡Por supuesto! De hecho es mucho mejor que correr en verano, cuando hay que hacer malabares con el horario para no sufrir por el calor.

Una mujer haciendo running | Pexels

Cuesta salir y empezar a correr, pero en 5 minutos se consigue entrar en calor. Presta atención a la previsión climatológica por si tienes que salir con chubasquero y más o menos abrigado, ¡y a disfrutar!

Además, con el fresquito llega la temporada de carreras populares, y ponerte con un objetivo accesible como ese te ayudará a mantener el hábito.

Deportes de equipo para salir de la pereza

Baloncesto, fútbol, balonmano, voleibol... cualquiera es buena opción para el invierno. Si no te gusta nada el frío, decántate más por aquellos que se practican en pabellón, y así además evitarás la lluvia.

El principal obstáculo es encontrar un equipo donde te cuadre horarios, nivel y compañeros, y que puedas compaginar con tu vida: trabajo, responsabilidades familiares y otro tipo de obligaciones y compromisos deben dejar tiempo suficiente a la actividad física.

Por suerte, hay ligas municipales para todas las edades y, en caso de no encontrar buenas opciones, siempre está la opción de organizar algún partido entre amigos y amigas.

Esquí, el deporte estrella cuando llega el invierno

En muchos sitios aún no hay nieve, pero en breve la tendremos con nosotros y las pistas de esquí estarán esperando que las disfrutemos.

Una pareja en las pistas de esquí | iStock

Esquiar requiere tener un mínimo nivel de físico para que los músculos tengan la resistencia suficiente que permita aguantar varias horas sobre los esquís. Por ello, es buen momento para comenzar a prepararnos para este gran deporte. Este periodo de adaptación al cambio te ayudará a evitar lesiones y a disfrutar de la libertad de la montaña.

Si nunca antes has esquiado, quizás es un buen momento para aprender. La experiencia es única y engancha. ¡Vas a querer repetir!

Por supuesto, también existen otros deportes de nieve aparte del esquí. El más cercano en sensaciones es el snowboard. También es un deporte que engancha y con muchos adeptos. Pero si quieres algo que no requiera experiencia, puedes probar con las raquetas de nieve guiadas con un técnico especializado, o probar algo más inteso, como el esquí de fondo. Ejercicio y deportes hay para todos los gustos y niveles.

Pádel indoor, el deporte de moda

Uno de los deportes más practicados en los últimos años es el pádel, y para muchos sin duda la mejor opción. Tiene grandes ventajas:

Se practica en interior, alejados de la lluvia y más protegidos del frío.

Favorece la socialización, al realizarse entre parejas.

Es divertido y ameno.

La propia sensación de competir es una de las mejores motivaciones, junto a la de comprobar cómo se va mejorando.

Un hombre descansa tras un partido de pádel | Pexels

El mayor inconveniente podría ser justamente la necesidad de prever cuándo se va a jugar, encontrar pista, pareja y cerrar fecha para ello. Lo bueno de ellos es que, en cuanto estés en la dinámica, te resultará muy sencillo y nada de ello será un obstáculo para poder practicarlo.