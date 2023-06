¿Es malo tomar el sol en topless? Efectos sobre la piel y los pezones

Este verano, las mujeres catalanas podrán hacer topless libremente en cualquier piscina pública, ya que la Generalitat ha recordado a todos los ayuntamientos de Cataluña que esta práctica debe estar permitida y que, prohibirlo, es discriminatorio y será sancionado.

Esto supone un paso más hacia la igualdad de género y se debe celebrar. Pero también abre la puerta al planteamiento de ciertas preguntas que nada tienen que ver con el feminismo, sino con la salud.¿Exponer los pechos al sol puede provocar cáncer de mama? ¿Puede aparecer más arrugas? ¿Es peligroso hacer topless con el pecho operado?

Por eso, en NovaMás, hemos tratado de recopilar las respuestas a todas estas dudas sobre si es malo para la piel y los pezones tomar el sol en topless.

Los pechos, una zona sensible

"Toda la zona del escote tiene unas particularidades muy específicas en lo que a piel se refiere", nos explica la cosmetóloga y biotecnóloga de la Byoode, Sonia Ferreiro. La piel de nuestro pecho es más fina y menos rica en colágeno, por lo que resulta más sensible. Pero, además, suele estar muy foto expuesta y mal protegida. "No solemos aplicar o reaplicar tanto SPF y no le solemos dar ni cosméticos específicos ni, tampoco, los productos del propio rostro, que se pueden bajar hasta el escote y no lo hacemos", añade Ferreiro.

Esto da pie a escotes con más arrugas, menos firmes y con manchas, lo que algunos especialistas en la piel lo llaman "escote español".

Topless y envejecimiento de la piel

"Cuanto más expuesta esté al sol nuestra piel, sea cual sea la zona, mayor posibilidad de envejecimiento prematuro hay", explica, por otro lado, la cosmetóloga y directora técnica de la marca Perricone MD, Raquel González. Por lo tanto, si no protegemos de forma correcta nuestros pechos al hacer topless, estaremos acelerando la aparición de signos de la edad.

"Esto ocurre porque la radiación ejerce determinados cambios en el ADN de nuestra piel, en parte desarrollados por los radicales libres. Esto puede hacer que se produzcan cascadas de envejecimiento que rompen el colágeno existente", argumenta.

A efectos prácticos, un pecho envejecido, si bien no perderá firmeza interior, visualmente presentará una piel menos firme y elástica y además tendrá manchas.

Topless y riesgo de cáncer

"¿Hay más riesgo de cáncer de mama si haces topless?", es una duda que puede surgir al destapar una zona que normalmente protegemos con la parte superior del bikini. La respuesta dependerá de cada caso y los factores de riesgo asociados.

La directora técnica de la marca de cosmética de lujo Ambari, Natalia Abellán, explica que "cualquier sobre exposición aumenta la incidencia de la radiación del sol en la piel y puede conllevar diferentes reacciones. Pero en cualquier caso conviene ver con un dermatólogo qué tipo de protección conviene tener en cada zona de acuerdo al fototipo y condiciones de la piel".

¿Se puede hacer topless con los pechos operados?

En el caso de los pechos operados, se puede hacer topless sin problema si ya han pasado varios años y las cicatrices están perfectamente curadas. "El cuidado sería exactamente el mismo que si no estuviera operado: protección solar, hidratación con cremas y mascarillas altamente nutritivas y vitamina C. Con esto conseguimos proteger y tratar la piel para que se mantenga en condiciones óptimas", apunta la directora técnica de Omorovicza, Estefanía Nieto.

Sin embargo, si el aumento o reducción de pecho es reciente, lo más recomendable es cubrirlo. "En caso de operación, tanto de pecho como de cualquier otro tipo, siempre hay que evitar la exposición solar lo máximo que se pueda, ya que la zona de la cicatriz tenderá a hiperpigmentarse drásticamente", asegura la experta.

Cómo proteger los pechos si queremos hacer topless

Con todas las dudas resueltas, ahora solo nos falta saber qué medidas debemos tomar para evitar los efectos dañinos del sol en nuestros pechos mientras hacemos topless este verano. Un factor de protección óptimo para nuestro tipo de piel y una rigurosa reaplicación son primordiales. Además, hay otros consejos importantes a tener en cuenta, según la directora técnica de Medik8, Elisabeth San Gregorio.

En primer lugar, es fundamental elegir productos que contengan activos antiedad, como los péptidos, los cuales pueden mejorar la apariencia y el grosor de la piel. También es recomendable utilizar principios despigmentantes, como la vitamina C, ya que la exposición solar puede causar la aparición de manchas en la piel. Además, es beneficioso utilizar activos reafirmantes para redefinir el tejido, y el ácido hialurónico para mantener la piel siempre hidratada y jugosa.