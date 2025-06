Linfedema: qué es y cómo influye en la rutina diaria, contado por una paciente

El cuerpo humano es un sistema complejo y perfectamente organizado en el que cada órgano y tejido tiene su función para mantener el equilibrio y la salud. Está formado, entre otros, por los sistemas nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo, reproductor...

En este caso, vamos a hablar de uno que quizá sea uno de los menos conocidos: el sistema linfático. "Es esencial para el sistema inmunitario y el transporte y distribución de líquidos en el organismo", cuentan los expertos de Quirón Salud. Consta de una red de vasos y ganglios, y es el encargado de transportar la linfa, un líquido transparente que ayuda a eliminar toxinas y transportar nutrientes. Pero cuando el sistema linfático falla se genera una acumulación de este líquido, una patología conocida como linfedema.

Piernas de mujer | Freepik

¿Qué es el linfedema?

Es la "inflamación crónica -o edema- que afecta principalmente a las extremidades" que se produce cuando "la linfa no puede drenar eficazmente", explican desde Quirón Salud.

La Clínica Universidad de Navarra detalla que los síntomas más habituales son "piel tensa y blanca, edema blando y depresible al tacto, aumento del volumen y pesadez, alteraciones tanto en la movilidad general como en la piel y la circulación, y asimetrías".

Desde este mismo centro describen dos tipos de linfedema:

Primario : sin causa aparente, "pueden ser congénitos o aparecer en la adolescencia o más tarde".

: sin causa aparente, "pueden ser congénitos o aparecer en la adolescencia o más tarde". Secundario: "cuando el sistema linfático es normal, pero ha sido alterado por traumatismos, operaciones quirúrgicas, irradiaciones o infecciones".

Para tratarlo, hay "una serie de medidas preventivas y terapéuticas" que se realizan en sesiones de rehabilitación, informan desde Barnaclinic+. Una vez ya ha aparecido, el tratamiento puede ser con diferentes técnicas como "drenaje linfático, presoterapia, ejercicios y medidas de contención (vendas compresivas y piezas de compresión a medida)".

¿Cómo afecta el linfedema en la vida diaria?

El linfedema es crónico y, por lo tanto, afecta la calidad de vida de las personas que lo padecen y dificulta realizar tareas cotidianas. Maria, a través de su perfil de Instagram @marialymphie, explica con sus vídeos cómo es su vida diaria, a la vez que hace divulgación y concienciación sobre esta enfermedad, y es un referente para otras personas con esta patología.

Cómo depilarse

Desde su experiencia, Maria sugiere utilizar una rasuradora, "ya que corta el pelo, pero no llega a entrar dentro de la piel, no te arranca nada". De todas formas, hay que ir igualmente con cuidado porque si no se podrían producir cortes. Otra recomendación es desinfectarse "muy, muy bien" después de depilarse.

Qué hacer en el aeropuerto

A la hora de viajar en avión, Maria pide la asistencia especial con silla de ruedas para no estar de pie mucho rato. Relata que lleva "dos medias puestas, una encima de la otra, y el problema es que cuando me meto en un avión, mis piernas no aguantan esa doble presión más la presión del avión". Así que un rato antes de subirse se quita una para no tener dolor durante el vuelo.

Recomendaciones para hacer deporte

En este caso, es tajante: "siéntete libre de hacer el deporte que a ti te apetezca", aunque el médico prohíba practicar algunos. Eso sí, Maria recalca que se deben "evitar deportes con contacto físico que puedan provocar moratones o heridas".