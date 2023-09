¿Es el jamón serrano un alimento procesado?

Cada vez tenemos más interiorizado que los productos ultraprocesados y procesados no son buenos para nuestra salud debido a los químicos que que suelen llevar estos productos para su conservación. Es fácil identificar cuando un producto suele estar procesado ya que suelen tener una larga lista de ingredientes donde además suelen especificar los conservantes, azúcares o saborizantes que se les suelen agregar. Esto no significa que debas dejar de consumirlos por completo, pero si deberías rebajar su consumo y hacerlo solamente ocasionalmente si lo que buscas es mantener un vida saludable.

No obstante, existen dudas con productos que aparentemente son comida sana como podría ser el jamón serrano, sin embargo, muchos de estos alimentos sanos también suelen ir acompañado de algún tipo de aditivo. En el caso del jamón serrano, no significa que su consumo no sea seguro. El jamón serrano contiene el aditivo E900, pero no se trata de un químico perjudicial. Durante el proceso de maduración del jamón, se unta con aceite de girasol para que no salga moho, y es el aceite el que contiene este aditivo.

Jamón Serrano | Pixabay

No solo se trata de un componente que es necesario para su maduración, sino que además está regulado por varios organismos. Está garantizado por varias normativas que es seguro consumir la cantidad de E900 que hay en cada producto.

Por otro lado, aunque consumirlo es seguro, no significa que sea del todo saludable, así que deberíamos limitar su consumo diario y hacerlo solo de forma ocasional al igual que el de cualquier otro producto que tenga este tipo de sustancias .

Por este motivo es importante que la hora de comprar revisemos la lista de ingredientes de cualquier producto. En el caso de jamón serrano especialmente, ya que si contiene algo que no sea jamón, sal, y algún conservador, no será de buena calidad.