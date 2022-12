Mi hijo está enfermo: ¿Cuándo puede volver al colegio o escuela infantil?

Estamos en la época del año en que los niños sufren más infecciones. Probablemente desde que empezó el colegio tu peque ha estado más tiempo en casa que en el colegio o escuela infantil; pero que no cunda el pánico, tras la pandemia del coronavirus y la relajación de las medidas de higiene el resto de virus atacan con más fuerza que nunca este curso y los expertos ya lo predecían.

Tras encadenar una infección tras otra los padres se preguntan en qué momento puede reincorporarse el niño a la escuela sin ser un riesgo para el resto de compañeros del aula.

Pues bien, esto depende del tipo de infección y en este artículo vamos a repasar las más frecuentes y los periodos de exclusión para cada una.

¿Por qué los niños y niñas se enferman tan a menudo?

Debemos recordar que la mayoría de infecciones son banales y producidas por virus. Suele tratarse con más frecuencia de infecciones respiratorias (catarros, gripes, bronquiolitis, faringitis, otitis) o cuadros digestivos (diarreas o vómitos).

Los niños tienen más riesgo de contagio cuanto menor es su edad, por su inmadurez inmunológica y por sus medidas higiénicas deficientes: no se lavan las manos, comparten juguetes u objetos contaminados, no se cubren al toser, se llevan todo a la boca, etc.

El sentido común, junto con las recomendaciones de los pediatras, deben dictar cuándo el niño no debe ir al colegio, no solo por el riesgo de contagio sino también por el bienestar del niño.

Quizás el mayor dilema surge cuando el niño sufre síntomas respiratorios indeterminados (fiebre , tos y mocos, falta de apetito…). El período de transmisión de estas infecciones es muy variable, por lo que lo más razonable sería dejar en casa al niño mientras los síntomas le dificulten la actividad escolar diaria (decaimiento, fiebre o debilidad) por su propio bienestar.

Y para despejar todas las dudas, aquí tienes un cuadro resumen con lasy los periodos de exclusión recomendados.