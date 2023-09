¿Hace cuánto no limpias la bañera? Con estos trucos estará impoluta

Durante nuestra rutina de limpieza en el cuarto de baño, hay una zona que quizá se limpia con menos frecuencia. Hablamos de la bañera. Puede parecer una zona limpia ya que cuando nos duchamos o bañamos lo hacemos con jabón. Sin embargo, son esos restos de jabón los que se convierten en suciedad. Además también podemos tener que lidiar con la cal o incluso con la aparición de moho. Por este motivo es recomendable limpiarla con frecuencia.

No obstante, si notas que tu bañera tiene ya suciedad acumulada que no sabes como eliminar con eficacia, solo necesitarás bicarbonato de sodio y vinagre para dejarla como nueva.

Con la bañera seca, debemos esparcir el bicarbonato por toda la superficie especialmente en las zonas donde podamos detectar suciedad más incrustada. A continuación vertemos vinagre por donde hayamos aplicado el bicarbonato, y comenzará a burbujear. Lo dejamos reposar, y después aclaramos y frotamos las manchas más persistentes si es necesario.

Cómo mantener la alcachofa de la ducha como el primer día

Por otro lado, si notamos que el cabezal de nuestra ducha o la alcachofa de la ducha no funcionan correctamente y hay orificios por los que ya no sale el agua, es probable que también necesite una limpieza a fondo. No será necesario desmontar el cabezal, usando también bicarbonato y vinagre será muy sencillo. Esta vez habrá que verterlos dentro de una bolsa de plástico y a continuación meter el cabezal o la alcachofa dentro de la bolsa. Habrá que dejarlo reposar varias horas, sin embargo, una vez lo enjuaguemos estos habrán quedado como nuevos.

Cuando el bicarbonato reacciona con las manchas de grasa que se pueden acumular en la bañera, reaccionan y generan glicerol. Este se trata de un compuesto que se encuentra en los jabones, y junto al ácido del vinagre hará que la limpieza sea más eficaz. Además, es menos agresivo con el esmalte de la bañera que otros limpiadores con químicos corrosivos.