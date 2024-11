Grandes descuentos en electrodomésticos para la cocina: lo mejor del Black Friday de Amazon

Las personas que disfrutan poniéndose tras los fogones (y aquellas que no lo gozan tanto), no pueden dejar pasar que el Black Friday ha llegado a Amazon. Es la oportunidad perfecta para conseguir ese electrodoméstico que hace tiempo que tienes entre ceja y ceja y todavía no te has atrevido a comprar porque piensas que no te lo puedes permitir, o que no le vas a dar tanto uso.

En NovaMás hemos preparado este artículo para ti, para enseñarte una selección de electrodomésticos con grandes descuentos y que no dejes pasar la oportunidad de ahorrarte unos euros antes de Navidad.

Cafetera de barista profesional

De Longhi Magnífica S

Si hace tiempo que sueñas con despertar por las mañanas con un café de barista profesional, pero desde la comodidad de tu cocina, en este enlace de Amazon puedes encontrar la De Longhi Magnífica S al 46% de descuento.

Su tecnología permite calibrar con el nivel de molido de los granos de café para que disfrutes en cada café tenga la cantidad exacta de granos de café recién molidos; tiene un espumador de leche tradicional incorporado y todos sus elementos son de fácil extracción para introducirlos en el lavavajillas y que su mantenimiento sea fácil y cómodo.

De Longhi Magnífica S | Amazon.com

Pequeño electrodoméstico

Braun Minipimer 5245

Este conjunto de Braun te sacará de más de un apuro porque tiene todos los accesorios que puedas necesitar para convertirte en un as de la cocina. Con el 48% de descuento, puedes obtener en este enlacela Braun Minipimer 5245 Batidora de Mano. Tiene 1000 W, 21 velocidades, función Turbo, vaso medidor, varillas, accesorio que la convierte en una picadora –además incluye una cuchilla especial para picar hielo- y también batidora de vaso.

Braun Minipimer 5245 | Amazon.com

Batería de cocina

Olla presión Vitesse

Ha llegado el momento de atreverte a dar el paso y substituir el chup-chup de 4 horas a fuego lento de los grandes rustidos por un resultado exprés. Con esta olla a presión de Vitesse de 9L que está de oferta (con un 55% de descuento) en este enlace, puedes tener una nueva pieza en tu batería que te reducirá los tiempos de cocción como siempre has imaginado.

Es de acero inoxidable de calidad, tiene un triple fondo difusor que permite la distribución del calor de forma uniforme para conseguir una cocción completa manteniendo los nutrientes y los sabores de forma eficiente en todos los alimentos, incorpora 3 sistemas de seguridad a presión más un bloqueo de apertura para ofrecer una experiencia culinaria segura.

Olla presión Vitesse | Amazon.com

Juego de sartenes

Confiar que el resultado de una tortilla, un pescado a la plancha o unas verduras salteadas va a ser óptimo depende, prácticamente en su totalidad, de la calidad de sartenes que tengas. Asegúrate de no perder el tiempo, ni la paciencia, entre los fogones con este juego de 3 sartenes de aluminio fundido de 18, 22 y 26 dm de diámetro.

Son antiadherentes, aptas para cualquier tipo de cocina –de inducción también- y ergonómicas. Un detalle importante: las encontrarás con un 60% de descuento en este enlace.