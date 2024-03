ECONOMÍA DOMÉSTICA

Una experta en economía lo tiene claro: En vacaciones necesitas una tarjeta de crédito, no de débito

Cuando hablamos de tarjetas de pago solemos llamarlas "tarjetas de crédito", sin embargo, no todas las tarjetas bancarias son de crédito. No hay que confundirlas con las de débito y no se deben usar para lo mismo. Te cuento la diferencia para saber cuál te conviene más.