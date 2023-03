Este es el motivo por el que deberías quitarte la pinza del pelo antes de subir al coche

Lo más común en redes es que determinados contenidos se viralicen, vídeos que son replicados por una gran multitud de usuarios cuando se ponen de moda. Aunque la mayoría de tendencias -o también denominadas "trends"- suelen basarse en la ejecución de retos un tanto particulares o en copiar coreografías asociadas a canciones de éxito, otros se ganan la popularidad a raíz del impacto que generan en los usuarios.

Si formas parte de la comunidad de Tik Tok, es probable que estas últimas semanas hayas visto vídeos en los que aparecen chicas subidas en coches que se quitan la pinza que llevan en el pelo antes de arrancar. No, esta vez no es una nueva moda ni un reto viral, se trata de un gesto de prevención ante un posible accidente.

¿Es bueno usar pinzas para el pelo?

Las pinzas para el pelo se han ganado el privilegio de ser mucho más que simples accesorios para recoger la melena cuando estamos por casa. Ahora también se incluyen en looks de lo más casual, dando un toque original y diferente al pelo, pues con ellas podemos lograr un equilibrio perfecto entre lucir un aspecto cuidado y desarreglado.

Estéticamente, las pinzas no suponen un problema para el pelo, es más, son mejores que las gomas porque no aprietan ni rompen tanto el cabello. De todas formas, en nuestro día a día lucir estos complementos puede suponer un riesgo importante para nuestra vida. Sí, no exageramos, una chica de 19 años llamada Jeena Panesar lo ha constatado en Tik Tok.

A pesar de que la aplicación retiró el vídeo en el que explicaba el suceso, ya había corrido como la pólvora. Todo ocurrió mientras la joven conducía su coche de camino a casa. De repente, la chica chocó contra un árbol y perdió el control del vehículo mientras circulaba a más de 80 kilómetros por hora. El coche derrapó durante 50 metros antes de volcar, momento en el que su cuerpo se movió sin control en el interior del vehículo y su cabeza se aplastó contra el techo.

Las consecuencias del aparatoso accidente: "Pensé que iba a morir"

¿Qué pasó? En ese impactó contra el techo, la pinza que llevaba puesta se le incrustó en la cabeza. Tal y como relatan otros medios, ella sentía mucho dolor en la cabeza, pero no sabía que estaba provocado por este accesorio: "Fue realmente doloroso. Si alguna vez has llevado una pinza y te la has olvidado y te has tumbado boca arriba, es esa presión y esa molesta la que sentía", declaraba ante el medio británico The Sun.

En el hospital le retiraron la pinza y le cosieron la herida. El complemento -medía 10 centímetros- le causó una lesión de unos 30 centímetros, por lo que tuvo que quedarse ingresada en el centro médico durante tres días. Fue tan importante la herida que le llegó hasta la ceja izquierda, de la cual perdió su movilidad durante seis semanas. Ahora la ha recuperado parcialmente.

Ante la popularidad, la joven decidió usar su testimonio para alertar a otras mujeres sobre el uso de este complemento: "Si queréis llevar el pelo recogido, usad cualquier otra cosa antes que una pinza".