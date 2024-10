Encarna Salazar, de Azúcar Moreno, empatiza con Sara Carbonero tras superar ella también un cáncer

La semana pasada se celebró en Madrid la gala benéfica Elle For Hope, que organiza la revista ELLE para dar apoyo a la lucha contra el cáncer. Una noche especial que contó con la presencia de muchas invitadas, entre ellas Sara Carbonero, quien recibió un premio. Antes de entrar en el evento, la periodista atendió a los medios de comunicación y explicó que ese galardón era muy especial para ella e hizo hincapié en la importancia de la investigación para luchar contra esta enfermedad.

Al recoger el premio, Sara pronunció un discurso muy emocionante que conmovió a todos porque era la primera vez que hablaba abiertamente y públicamente sobre el tumor maligno de ovario que le diagnosticaron en 2019.

Unos días después, el 19 de octubre, se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, enfermedad que han sufrido famosas como Elle Macpherson, Carla Bruni, Kylie Minogue, Mabel Lozano y Encarna Salazar. La componente de Azúcar Moreno ha tenido unas palabras sobre el discurso de Sara Carbonero en un evento en el que ha ido acompañada de su hermana, Toñi.

La importancia de contarlo públicamente

En declaraciones a Europa Press, Encarna ha confesado estar nerviosa cada vez que le toca la revisión anual, aunque hayan pasado 17 años desde el diagnóstico. La de este año, que ha tenido hace más o menos un mes, los resultados han salido "fenomenal": "Un año más que hemos superado y vamos año a año". Además, ha querido lanzar un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que sufren o han sufrido esta enfermedad afirmando que "se supera, se puede y a delante siempre".

Sobre las palabras de Sara Carbonero, las dos han explicado que se emocionaron mucho al escucharlo. Toñi ha remarcado un fragmento de lo que dijo, "que hay que ser fuerte, la vida a veces te obliga a ser fuerte".

La periodista de Europa Press le ha recordado a Encarna que ella también hizo pública su enfermedad a través de una rueda de prensa y que con ello ayudó a mucha gente. Entonces, ha sido cuando la artista ha afirmado que todas aquellas personas que, como ella, tienen la oportunidad de hablar frente a una cámara tienen "la obligación" de hacerlo porque da esperanza a "esa gente que están en sus casas pasándolo tan mal" y ha recalcado el hecho de que "no se sabe lo que es esto, hasta que no se sufre".

Explica que cuando le diagnosticaron, se fijó en otras artistas como Luz Casal o la Mari de Chambao y le dieron fuerzas para tirar adelante. "Cuando me pasó a mí, dije caramba, tengo que hacer lo mismo porque sé lo que genera en nosotras y ayudamos mucho. Así que todo lo que se pueda hacer es poco", ha añadido.

Encarna Salazar en la boda de su hija, Carolina | Gtres

La enfermedad de Encarna

A Encara le diagnosticaron cáncer de mama en 2007 y entonces, comparecieron en rueda de prensa para explicar la situación, ya que a raíz de la enfermedad tuvieron que suspender los conciertos.

Hace tres años, en una entrevista en un programa de televisión con Bertín Osborne, relató que el proceso "fue duro, pero nunca me tumbó", que seguía una rutina como ir a comprar y al gimnasio, y nunca se encontró mal. Asimismo, afirmó que "la enfermedad me enseñó a no hacer planes" y quería vivir el día a día.