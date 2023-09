¿Los dolores de crecimiento existen realmente?

Muchas veces, tras haber descartado otras causas y tras explorar al niño que llega a consulta por dolores en diversas partes del cuerpo, sobre todo de noche, se catalogan como "dolores de crecimiento", puesto que no se encuentran problemas físicos que los justifiquen.

Sin embargo, esta denominación es poco adecuada, puesto que estas molestias no suelen coincidir con periodos de crecimiento rápido y no se localizan en las zonas de crecimiento de los huesos. Hasta la fecha no se ha demostrado que crecer produzca dolor.

Dolores en los niños que pueden ser peligrosos

Aunque este tipo de dolores de las piernas suelen ser benignos y transitorios los padres deben conocer los signos de alarma que deben preocupar para consultar con el pediatra:

- Si la frecuencia de estos dolores aumenta con el tiempo.

- Si el dolor es incapacitante para el niño e impide las actividades diarias habituales.

- Si el dolor es a punta de dedo, en un sitio concreto y unilateral.

- Se localiza en las articulaciones y se acompaña de signos inflamatorios externos como enrojecimiento, hinchazón o calor.

- Si el dolor se acompaña de fiebre, cojera, manchas en la piel o pérdida de peso.

Dolores de crecimiento en las piernas

Existe un 15-30% de los niños en edad escolar que se quejan de dolor en las extremidades inferiores, llegando en ocasiones a alterar el sueño.

Los dolores de las piernas son muy frecuentes en niños entre los 4 y los 8 años. Suelen aparecer por la tarde-noche y se localizan principalmente en la zona anterior de los muslos, detrás de las rodillas o en la parte final de las pantorrillas y ambas piernas.

En ocasiones pueden despertar al niño en mitad de la noche y suelen desaparecer en menos de 2 horas. Suelen aparecer de forma intermitente con intervalos sin dolor de semanas o meses.

¿Por qué aparecen los dolores de crecimiento?

La causa de estas molestias es desconocida, aunque se ha atribuido a esfuerzos físicos intensos no habituales, como correr o saltar, en niños con una sensibilidad al dolor aumentada. También se han asociado estos dolores con problemas emocionales o psicológicos.

En ocasiones, estas molestias aparecen durante la adolescencia, en período de estirón puberal, y empeoran con el ejercicio. Aunque hemos mencionado que el crecimiento no duele, a esta edad el dolor puede venir producido por una diferencia entre la velocidad de crecimiento del hueso y de los tendones ya que el esqueleto óseo crece más rápidamente y puede provocar estiramientos tendinosos o de partes blandas que provoquen molestias.

El diagnóstico de estos dolores es de exclusión, y se basa principalmente en la historia clínica del niño y en una exploración física detallada para asegurarse de que no hay otra causa del dolor.

Tratamiento contra el dolor de piernas en niños

Este tipo de dolores no requieren de tratamiento concreto y se pueden aliviar con un masaje en la parte afectada o, en el caso de dolores persistentes, con la administración de ibuprofeno o paracetamol.